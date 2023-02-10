Украинские спасатели показали, как разбирают завалы после землетрясения в Турции (фото)

ГСЧС Украины развернула палаточный городок в районе Доанкой города Антакья на юге Турции. С начала работ украинскими спасателями обследовано 61 здание и разобрано 35 завалов для поиска пострадавших.

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Сотрудники Сводного отряда ГСЧС показали, как проводят поисково-спасательные работы в провинции Хатай. Об этом сообщили на сайте службы.

"По состоянию на 10 февраля личный состав ГСЧС разделен на две группы для выполнения работ посменно по 6 часов. С начала работ уже обследовано 61 здание, разобрано 35 завалов для поиска пострадавших", — рассказали спасатели.

СМИ сообщили, что сегодня в Турции и Сирии остались сотни тысяч людей без крыши над головой посреди зимы. Лагеря разбили на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог и среди развалин домов. По данным Reuters, число погибших в результате землетрясения выросло уже до 20 000. В турецком городе Кахраманмарас, ставшем эпицентром землетрясения, повреждено около 40% зданий.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.

9 февраля, Фокус писал о важности мобильного интернета и связи в местах катастроф. Пострадавшие от землетрясения рассказывали о своем местонахождении в соцсетях, благодаря чему их быстро находили спасатели. К примеру, 20-летний студент из Стамбула Боран Кубат оказался под завалами в городе Малатье. Парень загрузил видео в WhatsApp, где указал свой адрес. Служба спасения быстро нашла его, ныне парень и его семья в безопасности.