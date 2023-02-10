Землетрясение в Турции: подрядчик разрушенного элитного ЖК пытался сбежать за границу (фото)

По данным СМИ, в рухнувшей резиденции "Ренессанс" могло проживать около 1000 человек.

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Полиция Турции задержала в аэропорту Стамбула подрядчика строительства жилого комплекса "Ренессанс" в провинции Хатай Мехмета Яшара Джошкуна. Мужчина пытался выехать за границу, прихватив с собой деньги, пишет турецкое издание Hurriyet.

Сообщается, что сотрудники полиции предотвратили выезд Джошкуна из аэропорта Стамбула в Карабах. Подрядчик был арестован по распоряжению прокуратуры Газиосманпаши и доставлен в полицейское отделение.

[ + – ] Мехмет Яшар Джошкун задержан в аэропорту

Что известно о ЖК "Ренессанс"

Резиденция "Ренессанс" располагалась на бульваре Инону в районе Антакья в Хатае и включала в себя 250 квартир. Ее строительство было завершено в 2013 году. 6 февраля 2023 года здание было полностью разрушено в результате мощного землетрясения.

Судя по снимкам, сделанным дроном из воздуха, ЖК опрокинулся на одну сторону, повредив другой дом. Согласно данным журналистов, в "Ренессансе" проживало около 1000 человек.

[ + – ] Разрушенный ЖК "Ренессанс"

В издании Sabah отмечают, что жилой комплекс "Ренессанс" был одним из самых роскошных зданий в Антакье, пострадавшим в результате масштабного землетрясения. Стоимость квартир в 12-этажной постройке составляла 1,5-3 миллиона лир.

[ + – ] ЖК "Ренессанс" до землетрясения

Компания, ответственная за сооружение "Ренессанса" принадлежала двум братьям: подрядчику Мехмету Яшару Джошкуну и инженеру-строителю Хусейну Ялчину Джошкуну.

[ + – ] Мехмет Яшар Джошкун и Хусейн Ялчин Джошкун

Напомним, что по данным международного рейтингового агентства Fitch, экономический ущерб, нанесенный Турции и Сирии разрушительным землетрясением 6 февраля, может превысить 4 млрд долларов.

Фокус также писал о том, на 10 февраля известно о 20 000 погибших в результате большого землетрясения в Турции и Сирии. Сотни тысяч людей в обеих странах остались без жилья посреди зимы.

Еще мы писали о том, что в ликвидации последствий землетрясения в Турции задействованы сотрудники Сводного отряда ГСЧС Украины. Украинские спасатели проводят поисково-спасательные работы в провинции Хатай, работая посменно.