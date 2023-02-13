Відновленню не підлягає: у Туреччині через землетруси повністю знесуть місто (фото)

Нурдагі на півдні Туреччини буде повністю знесено, після чого згодом його відбудують заново, запевняє місцева влада. За останніми даними, кількість загиблих через катаклізми на території країни перевищила 31,6 тисячі осіб.

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Влада Туреччини прийняла рішення повністю знести місто Нурдагі на півдні країни, яке було зруйноване внаслідок потужних землетрусів. Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Наразі в Нурдагі триває розбір уламків і пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада заявила, що 100% міста не підлягають відновленню і будуть знесені. До стихійного лиха там проживали близько 17 тисяч осіб.

"Усі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять величезний внесок. Під уламками в останніх 8 квартирах у Нурдагі ведуться пошуково-рятувальні роботи", — заявила влада.

При цьому чиновники запевняють, що місто буде згодом побудоване заново.

Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини в понеділок повідомило, що, згідно з останніми даними, під час землетрусів на території країни загинули 31 643 людини. Стихії охопили понад 13 мільйонів людей у 10 провінціях, зокрема Хатай, Газіантеп, Адияман, Малатья, Адана, Діярбакир, Кіліс, Османіє і Шанлиурфа.

На сьогоднішній день із постраждалих від землетрусу регіонів евакуйовано понад 158 000 осіб. 99 країн уже запропонували Туреччині допомогу і очікується, що ще сім країн відправлять рятувальні команди.

Раніше ми писали про те, як немовля провело під завалами в турецькому Хатаї 107 годин. Незважаючи на голод, дитина виявилася цілком здоровою.

У коментарі Фокусу сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що потужні землетруси можливі і в Україні.