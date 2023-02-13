Більш як 100 годин під завалами після землетрусу: у Туреччині врятували немовля (відео)

21-денний малюк вимушений був голодувати. Після порятунку дитину направили до лікарні.

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Немовля провело під завалами у Хатаї 107 годин. Попри голод дитина виявилась цілком здорова. Про це повідомив у своїх соцмережах Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Наша дитина (…) вижила попри години голоду, перебуває в міській лікарні Адани, і здоров’я її добре", — підписав відео турецький міністр.

Станом на 13 лютого кількість жертв землетрусу у Туреччині перевищила 31 тисячу, передає AFP. Відомо вже про щонайменше 80 тисяч поранених. Десятки тисяч людей ховаються від холоду в торговельних центрах та мечетях. Частину загиблих досі не ідентифікували, фотографії їхніх тіл завантажують у бази даних.

Нагадаємо, в провінції Хатай вистояло єдине місто — Ерзін. Там не падали будівлі, не витягали з-під завалів поранених, не повідомляли про загиблих. Міський голова Оккеш Ельмасоглу пояснив це "роботою в межах закону". У місті дотримуються будівельних норм, а будівництво самобудов — категорично заборонене. Оккеш Ельмасоглу поділився, що навіть отримував погрози за таку свою принциповість, однак нелегально побудувати не дозволив жодну будівлю.

Раніше, 11 лютого, Фокус публікував відео гігантських розломів після землетрусу в Туреччині. Ширина ущелин складає близько 200 метрів, а глибина — близько 30. Відео зняли неподалік міста Антак’я в провінції Хатай.

Також Фокус публікував відео порятунку українки з-під завалів у Туреччині. Олена Акгель разом із чотирирічним сином Юкселем перебуває в лікарні. Постраждалих знайшли, коли розбирали чергові завали після стихійного лиха. Рятувальники почули крики та витягли з-під уламків жінку з дитиною.