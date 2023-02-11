Землетрус у Туреччині: у мережі з'явилися кадри гігантських розломів у землі (відео)

Відео знято у провінції Хатай неподалік міста Антак’я. Величезні ущелини досягають ширини 200 метрів, які глибина становить близько 30 метрів.

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Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині на деяких ділянках територій з'явилися розломи. У мережі з'явилися зняті з квадрокоптера кадри розлому земної кори в селі Тепехан на території, де знаходиться оливковий гай, який утворився в момент стихійного лиха. Відео опубліковано турецьким каналом новин TRT Haber.

Величезні ущелини утворилися на півдні Туреччини в провінції Хатай неподалік міста Антак’я (Антіохія), розташованого на північному краї розлому Мертвого моря. Вони проходять за 20 км вздовж західного кордону Сирії і мають глибину приблизно 30 метрів. При цьому ширина ущелин сягає 200 метрів.

[ + – ] Розташування села Тепехан

Причини землетрусу в Туреччині

Великі тріщини тягнуться багатьма територіями Туреччини. Як зазначили фахівці, будь-якої миті вона може стати ще ширшою, розійтися або зімкнутися. На думку експертів, причиною руйнівного землетрусу стало перевищення межі напруги в районі з'єднання трьох тектонічних плит у районі Східно-анатолійського розлому.

[ + – ] Епіцентри землетрусу в Туреччині

Американська сейсмологиня Джудіт Хаббард зазначає, що землетрус магнітудою 7,8 був спричинений двома розломами, що рухаються в поперечному напрямку один проти одного. За її словами вздовж Східно-Анатолійського розлому Анатолійська та Аравійська плити ковзають і труться одна до одної, що призводить до постійної напруги, яка іноді вивільняється при катастрофічних зрушеннях. Водночас потужність землетрусів у таких випадках залежить від того, як багато енергії встигло накопичитись у корі до її викиду.

[ + – ] Схема тектонічних плит та розломів

Геологічна служба США вже зафіксувала понад сотню афтершоків у цьому регіоні, і експерти очікують, що вони продовжуватимуться ще якийсь час. На думку сейсмолога Колумбійського університету Майкла Стеклера, активність плит, ймовірно, продовжуватиметься.

"Вся ця область, усі частини Землі повільно пристосовуватимуться, ламатимуться, розриватимуться і приходитимуть до нової рівноваги", — зазначив експерт.

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Нагадаємо, за інформацією експертів, що вивчає стихійні лиха, землетруси подібні до того, що стався в Туреччині та Сирії, відбуваються раз на 600-800 років. Професор Костянтинос Синолакіс сказав, що точно передбачити, коли саме відбудеться черговий афтершок не можна, але можна виділити район, де можлива висока сейсмічна активність.