Землетрясение в Турции: в сети появились кадры гигантских разломов в земле (видео)

Видео было снято в провинции Хатай неподалеку города Антакья. Огромные расщелины достигают ширины в 200 метров, а их глубина составляет около 30 метров.

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В результате мощного землетрясения в Турции на некоторых участках территорий появились разломы. В сети появились снятые с квадрокоптера кадры разлома земной коры в деревне Тепехан на территории, где находится оливковая роща, которые образовались в момент стихийного бедствия. Видео опубликовано турецким новостным каналом TRT Haber.

Огромные расщелины образовались на юге Турции в провинции Хатай неподалеку города Антакья (Антиохия), который расположен на северном краю разлома Мертвого моря. Они проходят в 20 км вдоль западной границы Сирии и имеют глубину примерно в 30 метров. При этом ширина расщелин достигает 200 метров.

[ + – ] Расположение деревни Тепехан

Причины землетрясения в Турции

Крупные трещины тянутся по многим территориям Турции. Как отметили специалисты, в любой момент она может стать еще шире, разойтись или сомкнуться. По мнению экспертов, причиной разрушительного землетрясения стало превышение предела напряжения в районе соединения трех тектонических плит в районе Восточно-Анатолийского разлома.

[ + – ] Эпицентры землетрясения в Турции

Американский сейсмолог Джудит Хаббард отмечает, что землетрясение магнитудой 7,8 было вызвано двумя разломами, движущимися в поперечном направлении друг против друга. По ее словам вдоль Восточно-Анатолийского разлома Анатолийская и Аравийская плиты скользят и трутся друг о друга, что приводит к постоянно растущему напряжению, которое иногда высвобождается при катастрофических сдвигах. При этом мощность землетрясений в таких случаях зависит от того, как много энергии успело накопиться в коре до ее выброса.

[ + – ] Схема тектонических плит и разломов

Геологическая служба США уже зафиксировала более сотни афтершоков в этом регионе, и эксперты ожидают, что они будут продолжаться еще какое-то время. По мнению сейсмолога Колумбийского университета Майкла Стеклера, активность плит, вероятно, будет продолжаться.

"Вся эта область, все части Земли будут медленно приспосабливаться, ломаться, разрываться и приходить к новому равновесию", — отметил эксперт.

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Напомним, по информации экспертов, изучающий стихийные бедствия, землетрясения подобные тому, которое произошло в Турции и Сирии, происходят раз в 600-800 лет. Профессор Константинос Синолакис сказал, что точно предсказать, когда именно произойдет очередной афтершок нельзя, но можно выделить район, где возможна высокая сейсмическая активность.