Страшнее, чем в Турции. 10 самых сильных землетрясений, которые пережило человечество

Фокус собрал список самых мощных землетрясений, чья сила и мощь в разы превосходили недавние подземные толчки.

Related video

В Турции и некоторых районах Сирии 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов, за которым последовал ряд афтершоков. Согласно постоянно обновляющимся данным, в результате подземных толчков погибли 12 391 человек, а пострадали — 62 914.

Недавнее землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года, когда погибли 32 968 человек, а еще 100 000 были ранены. Магнитуда землетрясения тогда составила 7,8 баллов.

По словам президента Национального института геофизики Италии Карло Дониоли, протяженность разлома, вызвавшего землетрясения, простирается на 150 километров. Эксперт отмечает, что произошел сдвиг тектонических плит, в результате чего Анатолийская плита, на которой располагается Турция, сместилась на несколько метров.

Последствия землетрясения в Турции ужасны, однако в истории человечества случались еще более кошмарные подземные толчки. Фокус собрал список 10-ти самых мощных землетрясений, чья сила в разы превосходила недавние толчки.

Землетрясение на Суматре

[ + – ] Эпицентр землетрясения находился невдалеке от города Ачех в Индонезии Фото: The Conversation

Год: 2012

Мощность: 8,6 балла

11 апреля в Индийском океане произошло мощное землетрясение, его эпицентр находился невдалеке от города Ачех в Индонезии. Также местные власти предупреждали об угрозе ценами, но позже эту информацию опровергли.

Известно, что это было крайне редкое и сильное внутриплитовое землетрясение и крупнейшее из сдвиговых землетрясений.

К счастью, это землетрясение произошло достаточно далеко от населенной местности и не вызвало ценами. Тем не менее, в результате подземных толчков погибли 10 человек, а еще 12 получили травмы. Отмечается, что большая часть людей пострадала из-за паники, вызванной землетрясением.

Ассамско-Тибетское землетрясение

[ + – ] Землетрясение вызвало большие оползни, которые перекрыли реку Субансири Фото: National Geographic

Год: 1950

Мощность: 8,6 балла

15 августа подземные толчки сотрясли приграничный индийский район Ксизан, а эпицентр этого землетрясения располагался в части Тибета, на которую претендует Китай. Во время происшествия было разрушено множество здания, а количество погибших достигло 3 тыс. человек.

Кроме этого, землетрясение вызвало большие оползни, которые перекрыли реку Субансири. Плотина, которая образовалась во время оползня, прорвалась спустя 8 дней. В итоге, появилась волна высотой 7 м, которая накрыла местные деревни, унеся жизни 536 человек.

Это землетрясение и последующие напасти оставили без дома около 5 000 000 человек.

Землетрясение на Крысьих островах

[ + – ] Землетрясение нанесло минимальный ущерб Фото: PARKER HURNING

Год: 1965

Мощность: 8,7 балла

4 февраля произошло землетрясение на Крысиных островах, которые входят в состав Алеутских островов на Аляске. В результате этого землетрясения появилось цунами, в котором высота волн достигала 10 метров. Они достигли берега острова Шемья (Аляска).

Только лишь благодаря тому, что регион, где произошло землетрясение, слишком удален от цивилизации, нанесенный ущерб был минимальным.

Землетрясение в Эквадоре и Колумбии

[ + – ] Землетрясение вызвало цунами до 5 метров в высоту Фото: El Pais

Год: 1906

Мощность: 8,8 балла

31 января произошло Эквадорско-колумбийское землетрясение, эпицентр которого располагался у побережья Эквадора, невдалеке от прибрежного города Эсмеральдаса.

Известно, что тогда землетрясение вызвало цунами до 5 метров в высоту. В результате цунами погибли 500 местных жителей.

Землетрясение в Мауле, Чили

[ + – ] Мощные подземные толчки длились около 3 минут Фото: scmp.com

Год: 2010

Мощность: 8,8 балла

Чилийское землетрясение, как его назвали в последствии, произошло у побережья центральной части Чили 27 февраля. Отмечается, что эпицентр был расположен примерно всего в 3 км от коммуны Пеллухуэ в регионе Мауле.

Мощные подземные толчки длились около 3 минут. Вслед за землетрясением поднялось цунами, которое обрушилось на прибрежные города на юге центральной части страны. Гигантские волны также нанесли ущерб порту Талькауано.

Само же землетрясение обрушило множество домов, в частности в столице Сантьяго. Согласно официальным данным, количество погибших составило 525 людей и еще 25 пропавших без вести.

Землетрясение на Камчатке

[ + – ] Особенно сильный ущерб землетрясением был нанесен самому полуострову Камчатка и Курильским островам Фото: Russia Beyond

Год: 1952

Мощность: 9,0 балла

На Дальнем Востоке Росси в районе берегов Камчатки произошло масштабное землетрясение. Его результатом стали крупнейшие в истории цунами с волнами до 15 метров, которые распространились по всему Тихому океану.

Особенно сильный ущерб землетрясение нанесло самому полуострову Камчатка и Курильским островам. В результате произошедшего погибли от 10 тыс. до 15 тыс. человек.

Происшествие также зацепило и Гавайские острова, но появившееся там цунами не обернулось человеческими жертвами.

Отмечается, что волны от произошедшего землетрясения дошли даже до Перу, Чили и Новой Зеландии. Также на Аляске, Алеутских островах и в Калифорнии высота волн достигала 1,4 метра.

Землетрясение Тохоку

[ + – ] Волны от цунами проникли вглубь суши на расстояние около 10 км Фото: TORU YAMANAKA

Год: 2011

Мощность: 9,1 балла

11 марта у берегов Японии произошло сверхсильное подводное землетрясение из тех, что когда-либо фиксировали. Подземные толчки породили также массивное цунами, когда высота волн составляла до 40,5 метров.

Тохокуское землетрясение было названо одним из самых смертоносных происшествий в истории человечества. Волны от цунами проникли вглубь суши на расстояние около 10 км и привели к разрушительным последствиям на северо-востоке Японии.

Были разрушены аэропорты, автомобильные дороги и ж/д пути, полностью обрушилось 127 290 зданий, а еще 272 788 строений были разрушены наполовину, а 747 989 построек – частично.

Также напора стихии не выдержала одна из плотин.

Но самым страшным последствием произошедшего землетрясения и цунами стала авария на АЭС Фукусима-1. Происшествию был присвоен 7-й, максимальный уровень опасности по Международной шкале ядерных событий.

Только в прошлом 2022 году жителям поселка Футаба (последний из 11 муниципалитетов) около АЭС было разрешено вернуться в собственные дома. Несмотря на отмененный запрет более 80% территории вокруг АЭС остается заброшенной.

Согласно официальной статистике, погибли 15 894 человека, получили травмы 6 152 человека, а пропали без вести 2 562 человека.

Землетрясение на Суматре

[ + – ] Цунами, которое поднялось в результате землетрясения, достигало в высоту 30 метров Фото: History

Год: 2004

Мощность: 9,1 балла

Землетрясение на Суматре или Землетрясение в Индийском океане также является одним из самых смертоносных стихийных бедствий в истории человечества. Подземные толчки были зафиксированы 26 декабря, а их эпицентр находился у западного побережья Суматры, Индонезия.

Движение тектонических плит произошло на наибольшем отрезке разлома протяженностью 1500 км. Цунами, которое поднялось в результате землетрясения, достигало в высоту 30 метров. В результате произошедшего погибло до четверти миллиона человек.

Также известно, что это землетрясение было самым продолжительным из когда-либо наблюдавшихся: от 8,3 до 10 минут. Такие подземные толчки заставили всю планету сотрясаться с амплитудой в 1 сантиметр.

Высвобожденная во время землетрясения энергия составила 9600 гигатонн в тротиловом эквиваленте. Например, это в 550 млн раз больше, чем высвободилось во время взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

По словам ученых, большая часть этой энергии находилась под землей. До поверхности же добралась энергия мощностью 26 мегатонн в тротиловом эквивалента. Она в 1500 раз превосходит силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Великое Аляскинское землетрясение

[ + – ] Цунами стерло с лица земли деревню Ченега Фото: History

Год: 1964

Мощность: 9,2 балла

Крупнейшее землетрясение на Аляске произошло 27 марта, невдалеке от пролива Принца Уильяма. Продолжительность этого землетрясения была около 4,5 минуты, и оно считается самым мощным в истории США.

Результатом землетрясения было 8,2-метровое цунами, которое стерло с лица земли деревню Ченега. В итоге погибли 23 человека из 68 местных жителей. Выжившие смогли убежать от надвигающегося цунами, забравшись на возвышенность.

Землетрясение также вызвало массивный подводный оползень, в результате чего был разрушен порт и доки в городе Порт-Вальдес, в которых погибли 30 человек.

Всего в результате Великого Аляскинского землетрясения погибли 139 человек, из которых 15 человек стали жертвами самого землетрясения, 106 – цунами на Аляске, 5 – цунами в Орегоне и 13 – от цунами в Калифорнии.

Великое Чилийское землетрясение

[ + – ] Продолжительность сокрушительного землетрясения составила 10 минут Фото: History

Год: 1960

Мощность: 9,5 балла

Землетрясение в Чили было по праву признано самым сильным в истории человечества. Подземные толчки были зафиксированы 22 мая. Эпицентр находился в 160 км от побережья Чили, параллельно городу Вальдивия.

Продолжительность сокрушительного землетрясения составила 10 минут, после чего появилось цунами с высотой волн до 25 метров.

Основной удар цунами пришелся по побережью Чили, а также волны пересекли Тихий океан и ударили по Гавайям. Даже на расстоянии в 10 тыс. км от эпицентра землетрясения были зафиксированы волны высотой до 10,7 метра у берегов Японии и на Филиппинах.

Точное число погибших от землетрясения в Вальдивии до сих пор остается неизвестным. Общее число погибших от землетрясения и цунами оценивается от 1 тыс. до 6 тыс. человек. Еще около 3 тыс. человек были травмированы.

Важно