Земля уходит из-под ног. Геофизик утверждает, что Турция сместилась на несколько метров на юго-запад

Все о причинах и последствиях землетрясения в Турции, прогнозы климатологов и сейсмологов.

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Рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в некоторых районах Сирии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Стихийное бедствие привело к гибели более 5 000 человек, тысячи получили ранения, пишет News Bulletin.

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Примерно через 9 часов последовал второй толчок магнитудой 7,5, который является одним из сильнейших афтершоков, однако исследователи настаивают, что событие такой силы вполне можно назвать самостоятельным землетрясением. В общей сложности за землетрясением последовало более двух сотен афтершоков.

Почему произошло землетрясение

Причины мощнейшего землетрясения и его последствия прокомментировал президент Национального института геофизики Италии Карло Дониоли. По его словам уже сейчас известно, что разлом был активирован на протяжении как минимум 150 километров и смещением более трех метров.

По словам Даниоли, то, что мы называем Аравийской плитой, сместилось на чуть более 3 метров в направлении северо-восток-юго-запад относительно Анатолийской плиты, на которой расположена Турция. Профессор отмечает, что с каждым часом ученые получают все больше данных, однако сейчас с уверенностью сказать можно лишь одно — разлом активизировался всего за несколько секунд. В результате чего произошло землетрясение магнитудой 7,8-7,9, которое по праву можно назвать "мегаземлетрясением".

Диноли отмечает, что речь идет о непрерывном движении, когда плоскость разлома сильно наклонена и мы можем наблюдать горизонтальное смещение двух сторон разлома. Другими словами: "это как если бы Турция переместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад".

[ + – ] Карта движения тектонических плит Фото: BBC

Уязвимы к землетрясениям

Дело в том, что большая часть Турции расположена на Анатолийской плите между двумя разломами — Северо-Анатолийским и Восточно-Анатолийским. В то же время тектоническая плита, которая, по сути, несет Аравию, включая Сирию, сталкивается на севере с южным краем Евразии и как бы вынуждает Турцию вытесняться на запад. По словам геолога из Открытого университета Вирджинии Дэвида Ротери, ежегодно Турция перемещается на запад примерно на 2 сантиметра и движется вдоль Восточно-Анатолийского разлома, и половина этого разлома сейчас под угрозой землетрясений.

По словам сейсмолога и координатора Турецкого фонда землетрясений в Стамбуле Сейхуна Пускулджу, все это значит, что мегаземлетрясение 6 февраля "не было неожиданностью".

В прошлом одна группа исследователей из Ближневосточного технического университета в Анкаре предположили, что землетрясение магнитудой в 6,5 потенциально способно нанести центру Газиантепа от среднего до существенного ущерба. Основной причиной исследователи называют тот факт, что большинство зданий, располагающихся здесь, представляют собой малоэтажные кирпичные строения, размещенные вплотную друг к другу.

Почему землетрясение было таким смертоносным?

По слова главы Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессора Джоанны Фор Уокер, по официальной шкале магнитуд землетрясение в Турции достигло 7,8 баллов, что ставит его в разряд мегаземлетрясений и одним из самых мощных за последние 10 лет.

Разлом активизировался на участке продолжительностью около 150 километров и нанес серьезный ущерб зданиям, расположенным вблизи разлома. Однако не только сила землетрясения сделала его столь смертоносным, ученые отмечают, что еще одним фактором стало то, что инцидент произошел рано утром, когда большинство людей все еще спали внутри своих квартир.

Еще одним фактором, который также ответственен за количество жертв, называют прочность зданий в Турции. По словам специалиста по вулканической активности и информированию о рисках в Университете Портсмута, доктора Кармен Солана, дело в том, что устойчивая инфраструктура, к сожалению, не однородна в Турции, а в особенности в Сирии — в результате спасение жизни пострадавших в основном зависит от времени реагирования. Исследователи предупреждают, что первые 24 часа являются чрезвычайно важными для поиска выживших, потому что через 48 часов — их потенциальное количество резко снизится.

[ + – ] Карта землетрясений и афтершоков Фото: US Geological Survey Earthquake Hazards Program

Что дальше?

По словам Илана Келмана, изучающего стихийные бедствия и здоровье в Университетском колледже Лондона, местным жителям необходимо готовиться к новым землетрясениям и подземным толчкам, а также ухудшению погоды.

Исследователи предупреждают, что угроза повторных землетрясений и толчков сохранится в течение следующих недель, а возможно даже месяцев. Кроме того, синоптики прогнозируют, что в скором времени температура воздуха здесь опустится ниже нуля, что чрезвычайно опасно для выживших, которые все еще находятся под завалами — те, кого еще не удалось найти под завалами, рискуют замерзнуть насмерть.

Ранее Фокус писал о землетрясении в Турции: сейсмолог рассказал, почему оно было таким разрушительным.