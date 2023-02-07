Земля йде з-під ніг. Геофізик стверджує, що Туреччина змістилася на кілька метрів на південний захід

Все про причини та наслідки землетрусу в Туреччині, прогнози кліматологів та сейсмологів.

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Рано-вранці 6 лютого на південному сході Туреччини та в деяких районах Сирії стався сильний землетрус магнітудою 7,8. Стихійне лихо призвело до загибелі понад 5 000 людей, тисячі зазнали поранень, пише News Bulletin.

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Приблизно через 9 годин був другий поштовх магнітудою 7,5, який є одним з найсильніших афтершоків, проте дослідники наполягають, що подію такої сили цілком можна назвати самостійним землетрусом. Загалом за землетрусом було більше двох сотень афтершоків.

Чому стався землетрус

Причини потужного землетрусу та його наслідки прокоментував президент Національного інституту геофізики Італії Карло Доніолі. За його словами, вже зараз відомо, що розлом був активований уздовж щонайменше 150 кілометрів і зсувом понад три метри.

За словами Доніолі, те, що ми називаємо Аравійською плитою, змістилося на трохи більше ніж 3 метри в напрямку північний схід-південний захід відносно Анатолійської плити, на якій розташована Туреччина. Професор зазначає, що з кожною годиною вчені отримують дедалі більше даних, однак наразі з упевненістю сказати можна лише одне — розлом активізувався лише за кілька секунд. Внаслідок чого стався землетрус магнітудою 7,8-7,9, який правомірно можна назвати "мегаземлетрусом".

Доніолі зазначає, що йдеться про безперервний рух, коли площина розлому сильно нахилена і ми можемо спостерігати горизонтальний зсув двох сторін розлому. Іншими словами: "це так, ніби Туреччина перемістилася по відношенню до Аравійської плити на південний захід".

[ + – ] Карта руху тектонічних плит Фото: trump-elections

Вразливі до землетрусів

Справа в тому, що більша частина Туреччини розташована на Анатолійській плиті між двома розломами — Північно-Анатолійським і Східно-Анатолійським. Водночас тектонічна плита, яка, фактично, несе Аравію, включно з Сирією, стикається на півночі з південним краєм Євразії та нібито змушує Туреччину витіснятися на захід. За словами геолога з Відкритого університету Вірджинії Девіда Ротері, щорічно Туреччина переміщується на захід приблизно на 2 сантиметри і рухається вздовж Східно-Анатолійського розлому, і половина цього розлому зараз під загрозою землетрусів.

За словами сейсмолога і координатора Турецького фонду землетрусів у Стамбулі Сейхуна Пускулджу, все це означає, що мегаземлетрус 6 лютого "не був несподіванкою".

Минулого року одна група дослідників із Близькосхідного технічного університету в Анкарі припустила, що землетрус магнітудою в 6,5 потенційно здатний завдати центру Газіантепа від середнього до суттєвого збитку. Основною причиною дослідники називають той факт, що більшість будівель, що розташовуються тут, є малоповерховими цегляними будинками, розміщеними впритул один до одного.

Чому землетрус був таким смертоносним?

За словами голови Інституту зі зниження ризиків і зменшення небезпеки стихійних лих в Університетському коледжі Лондона, професорки Джоанни Фор Вокер, за офіційною шкалою магнітуд землетрус у Туреччині сягнув 7,8 бала, що ставить його до розряду мегаземлетрусів і є одним із найпотужніших за останні 10 років.

Розлом активізувався на ділянці протяжністю близько 150 кілометрів і завдав серйозної шкоди будівлям, розташованим поблизу розлому. Однак не лише сила землетрусу зробила його настільки смертоносним, вчені зазначають, що ще одним фактором стало те, що інцидент стався рано вранці, коли більшість людей все ще спали всередині своїх квартир.

Ще одним фактором, який також відповідальний за кількість жертв, називають міцність будівель у Туреччині. За словами фахівця з вулканічної активності та інформування про ризики в Університеті Портсмута, доктора Кармен Солана, річ у тім, що стійка інфраструктура, на жаль, не однорідна в Туреччині, а особливо в Сирії, — в результаті порятунок життя постраждалих в основному залежить від часу реагування. Дослідники попереджають, що перші 24 години є надзвичайно важливими для пошуку тих, хто вижив тому, що через 48 годин — їх потенційна кількість різко знизиться.

[ + – ] Карта землетрусів та афтершоків Фото: US Geological Survey Earthquake Hazards Program

Що далі?

За словами Ілана Келмана, який вивчає стихійні лиха та здоров'я в Університетському коледжі Лондона, місцевим жителям необхідно готуватися до нових землетрусів та підземних поштовхів, а також погіршення погоди.

Дослідники попереджають, що загроза повторних землетрусів та поштовхів збережеться протягом наступних тижнів, а можливо, навіть місяців. Крім того, синоптики прогнозують, що незабаром температура повітря тут опуститься нижче нуля, що надзвичайно небезпечно для тих, хто все ще перебуває під завалами — ті, кого ще не вдалося знайти під завалами, ризикують замерзнути на смерть.

Раніше Фокус писав про землетрус у Туреччині : сейсмолог розповів, чому він був таким руйнівним.