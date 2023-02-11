Страшніше, ніж у Туреччині. 10 найсильніших землетрусів, які пережило людство

Фокус зібрав список найпотужніших землетрусів, чия сила та міць у рази перевершували нещодавні підземні поштовхи.

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У Туреччині та деяких районах Сирії 6 лютого стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, за яким пішла низка афтершоків. Згідно з даними, що постійно оновлюються, внаслідок підземних поштовхів загинули 12 391 людина, а постраждали — 62 914.

Нещодавній землетрус став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року, коли загинуло 32 968 людей, а ще 100 000 поранено. Магнітуда землетрусу тоді становила 7,8 бала.

За словами президента Національного інституту геофізики Італії Карло Доніолі, протяжність розлому, що спричинив землетрус, сягає 150 кілометрів. Експерт зазначає, що відбулося зрушення тектонічних плит, внаслідок чого Анатолійська плита, на якій розташовується Туреччина, змістилася на кілька метрів.

Наслідки землетрусу в Туреччині жахливі, проте в історії людства траплялися ще кошмарніші підземні поштовхи. Фокус зібрав список 10 найпотужніших землетрусів, чия сила в рази перевершувала нещодавні поштовхи.

Землетрус на Суматрі

[ + – ] Епіцентр землетрусу був неподалік міста Ачех в Індонезії Фото: long-covid

Рік: 2012

Потужність: 8,6 бала

11 квітня в Індійському океані стався потужний землетрус, його епіцентр знаходився неподалік міста Ачех в Індонезії. Також місцева влада попереджала про загрозу цунамі, але пізніше цю інформацію спростувала.

Відомо, що це був вкрай рідкісний і сильний внутрішньоплитовий землетрус і найбільший із землетрусів.

На щастя, цей землетрус стався досить далеко від населеної місцевості та не спричинив цунамі. Проте внаслідок підземних поштовхів загинули 10 людей, а ще 12 отримали травми. Зазначається, що більшість людей постраждала через паніку, спричинену землетрусом.

Ассамсько-Тибетський землетрус

[ + – ] Землетрус спричинив великі зсуви, які перекрили річку Субансірі Фото: ice

Рік: 1950

Потужність: 8,6 бала

15 серпня підземні поштовхи струсонули прикордонний індійський район Ксізан, а епіцентр цього землетрусу розташовувався в частині Тибету, на яку претендує Китай. Під час події було зруйновано велику кількість будинків, а кількість загиблих досягла 3 тис. осіб.

Крім цього, землетрус спричинив великі зсуви, які перекрили річку Субансірі. Гребля, що утворилася під час зсуву ґрунту, прорвалася через 8 днів. Внаслідок цього з'явилася хвиля заввишки 7 м, яка накрила місцеві села, забравши життя 536 людей.

Цей землетрус і наступні напасті залишили без будинку близько 5 000 000 осіб.

Землетрус на Щурячих островах

[ + – ] Землетрус завдав мінімальних збитків Фото: Землетрясение на Крысьих островах

Рік: 1965

Потужність: 8,7 бала

4 лютого стався землетрус на Щурячих островах, які входять до складу Алеутських островів на Алясці. Внаслідок цього землетрусу з'явилося цунамі, в якому висота хвиль досягала 10 метрів. Вони досягли берега острова Шем'я (Аляска).

Тільки завдяки тому, що регіон, де стався землетрус, занадто віддалений від цивілізації, завдані збитки були мінімальними.

Землетрус в Еквадорі та Колумбії

[ + – ] Землетрус спричинив цунамі до 5 метрів заввишки Фото: Землетрясение в Эквадоре и Колумбии

Рік: 1906

Потужність: 8,8 бала

31 січня стався Еквадорсько-колумбійський землетрус, епіцентр якого розташовувався біля узбережжя Еквадору, неподалік прибережного міста Есмеральдаса.

Відомо, що тоді землетрус спричинив цунамі до 5 метрів заввишки. Внаслідок цунамі загинули 500 місцевих жителів.

Землетрус у Мауле, Чилі

[ + – ] Потужні підземні поштовхи тривали близько 3 хвилин Фото: Землетрясение в Мауле

Рік: 2010

Потужність: 8,8 бала

Чилійський землетрус, як його назвали згодом, стався біля узбережжя центральної частини Чилі 27 лютого. Зазначається, що епіцентр був розташований приблизно за 3 км від комуни Пеллухуе в регіоні Мауле.

Потужні підземні поштовхи тривали близько трьох хвилин. Слідом за землетрусом піднялося цунамі, яке хлинуло на прибережні міста на півдні центральної частини країни. Гігантські хвилі також завдали збитків порту Талькауано.

Сам землетрус завалив безліч будинків, зокрема в столиці Сантьяго. Згідно з офіційними даними, кількість загиблих склала 525 людей та ще 25 зниклих безвісти.

Землетрус на Камчатці

[ + – ] Особливо сильних збитків землетрусом завдано самому півострову Камчатка та Курильським островам Фото: Землетрясение на Камчатке

Рік: 1952

Потужність: 9,0 бала

На Далекому Сході Россі в районі берегів Камчатки стався масштабний землетрус. Його результатом стали найбільші в історії цунамі з хвилями до 15 метрів, які розповсюдилися по всьому Тихому океану.

Особливо сильних збитків землетрус завдав самому півострову Камчатка та Курильським островам. Внаслідок події загинули від 10 тис. до 15 тис. осіб.

Подія також зачепила і Гавайські острови, але цунамі, що з'явилося там, не спричинило людських жертв.

Зазначається, що хвилі від землетрусу дійшли навіть до Перу, Чилі та Нової Зеландії. Також на Алясці, Алеутських островах та Каліфорнії висота хвиль досягала 1,4 метра.

Великий тохокуський землетрус

[ + – ] Хвилі від цунамі проникли вглиб суші на відстань близько 10 км Фото: Землетрясение Тохоку

Рік: 2011

Потужність: 9,1 бала

11 березня біля берегів Японії стався надсильний підводний землетрус із тих, що коли-небудь фіксували. Підземні поштовхи породили також потужне цунамі, коли висота хвиль становила до 40,5 метрів.

Великий тохокуський землетрус названо однією з найсмертоносніших подій в історії людства. Хвилі від цунамі проникли в глиб суші на відстань близько 10 км і призвели до руйнівних наслідків на північному сході Японії.

Зруйновано аеропорти, автомобільні дороги та залізничні колії, повністю завалилися 127 290 будівель, а ще 272 788 будівель зруйновано наполовину, а 747 989 будівель — частково.

Також натиску стихії не витримала одна з дамб.

Але найстрашнішим наслідком землетрусу і цунамі стала аварія на АЕС Фукусіма-1. Події було надано 7-й, максимальний рівень небезпеки за Міжнародною шкалою ядерних подій.

Лише минулого 2022 року мешканцям селища Футаба (останній з 11 муніципалітетів) біля АЕС дозволили повернутися до власних будинків. Попри скасовану заборону, понад 80% території навколо АЕС залишається покинутою.

Згідно з офіційною статистикою, загинули 15 894 особи, отримали травми 6 152 особи, а зникли безвісти 2 562 особи.

Землетрус на Суматрі

[ + – ] Цунамі, яке піднялося внаслідок землетрусу, досягало заввишки 30 метрів Фото: эволюция человека

Рік: 2004

Потужність: 9,1 бала

Землетрус на Суматрі або Землетрус в Індійському океані також є одним із найсмертоносніших стихійних лих в історії людства. Підземні поштовхи були зафіксовані 26 грудня, а їхній епіцентр знаходився біля західного узбережжя Суматри, Індонезія.

Рух тектонічних плит стався на найбільшому відрізку розлому протяжністю 1500 км. Цунамі, яке піднялося внаслідок землетрусу, досягало заввишки 30 метрів. Внаслідок того, що сталося, загинуло до чверті мільйона людей.

Також відомо, що цей землетрус був найтривалішим з тих, що будь-коли спостерігалися: від 8,3 до 10 хвилин. Такі підземні поштовхи змусили всю планету трястися з амплітудою в 1 сантиметр.

Вивільнена під час землетрусу енергія склала 9600 гігатонн у тротиловому еквіваленті. Наприклад, це у 550 млн разів більше, ніж вивільнилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі.

За словами вчених, більша частина цієї енергії була під землею. До поверхні ж дісталася енергія потужністю 26 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Вона в 1500 разів перевершує силу атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Великий Аляскинський землетрус

[ + – ] Цунамі стерло з лиця землі село Ченега Фото: эволюция человека

Рік: 1964

Потужність: 9,2 бала

Найбільший землетрус на Алясці стався 27 березня, неподалік протоки Принца Вільяма. Тривалість цього землетрусу була близько 4,5 хвилини, і він вважається найпотужнішим в історії США.

Результатом землетрусу було 8,2-метрове цунамі, яке стерло з лиця землі село Ченега. Внаслідок цього загинули 23 особи з 68 місцевих жителів. Ті, хто вижив, змогли втекти від цунамі, залізши на височину.

Землетрус також спричинив масивний підводний зсув, внаслідок чого було зруйновано порт і доки у місті Порт-Вальдес, у яких загинули 30 людей.

Усього внаслідок Великого Аляскинського землетрусу загинули 139 людей, з яких 15 людей стали жертвами самого землетрусу, 106 — цунамі на Алясці, 5 — цунамі в Орегоні та 13 — від цунамі в Каліфорнії.

Великий чилійський землетрус

[ + – ] Тривалість нищівного землетрусу склала 10 хвилин Фото: эволюция человека

Рік: 1960

Потужність: 9,5 бала

Землетрус у Чилі було по праву визнано найсильнішим в історії людства. Підземні поштовхи було зафіксовано 22 травня. Епіцентр знаходився за 160 км від узбережжя Чилі, паралельно місту Вальдивія.

Тривалість нищівного землетрусу склала 10 хвилин, після чого з'явилося цунамі з висотою хвиль до 25 метрів.

Основний удар цунамі припав по узбережжю Чилі, а також хвилі перетнули Тихий океан і вдарили по Гаваях. Навіть на відстані 10 тис. км від епіцентру землетрусу було зафіксовано хвилі заввишки до 10,7 метра біля берегів Японії та на Філіппінах.

Точна кількість загиблих від землетрусу у Вальдивії досі залишається невідомою. Загальна кількість загиблих від землетрусу та цунамі оцінюється від 1 тис. до 6 тис. осіб. Ще близько 3 тис. людей було травмовано.