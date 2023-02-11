Происходит каждые 600-800 лет: эксперты рассказали, где в Европе ждать сильного землетрясения

По словам экспертов, точно предсказать, когда именно произойдет землетрясение — нельзя. Однако можно выделить район, где возможна высокая сейсмическая активность.

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Профессор Константинос Синолакис, изучающий стихийные бедствия, заявил, что землетрясения подобные тому, которое произошло в Турции и Сирии, происходят раз в 600-800 лет. Об этом пишет издание Tanea.

По словам Синолакиса, большинство жертв во время землетрясений именно в больших городах, так как люди живут там в многоквартирных домах. Он сослался на землетрясение на Крите, которое произошло в 354 году до н. э, заявив, что тогда остров поднялся на 10 метров из-за сейсмических колебаний. Однако последнее большое землетрясение на острове произошло в 1403-м году. Поэтому, как считает профессор, в скором времени в Греции снова может произойти мегаземлетрясение силой 8,5 балла по шкале Рихтера.

Как пишет издание, похожий прогноз сделал и профессор сейсмологии Костас Папазахос. По его словам, грекам в какой-то момент скорее всего придется испытать такое же землетрясение, что произошло недавно в Турции.

Папазахос отметил, что сильные такие стихийные бедствия часто происходят в Греции. К примеру, землетрясениях силой 7,5 балла по шкале Рихтера на Аморгосе в 1956 году и землетрясении силой 7,2 балла по шкале Рихтера на Кефалонии в 1953 году.

"У нас случаются такие землетрясения в районе Греции, это должно нас беспокоить: как мы будем реагировать и что будет сделано в соответствующем случае", — отметил профессор.

Правда он подчеркнул, что землетрясения в районе Греции имеют чаще ограниченные последствия, так как их эпицентр приходится на морские районы. К сожалению, точно предсказать, когда именно произойдет землетрясение нельзя. Однако можно выделить район, где возможна высокая сейсмическая активность.

Ранее Фокус писал, что число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. По данным Минздрава, более 80 тысяч человек получили ранения. Полная картина жертв и разрушений не известна — десятки тысяч бездомных людей спасаются от морозов в торговых центрах, мечетях и на стадионах.

Также напомним, что украинские спасатели показали, как разбирают завалы после землетрясения в Турции. ГСЧС Украины развернула палаточный городок в районе Доанкой города Антакья на юге Турции. С начала работ украинскими спасателями обследовано 61 здание и разобрано 35 завалов для поиска пострадавших.