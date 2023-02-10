Чудовищная стихия: число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тысяч (фото)

По данным Минздрава, более 80 тысяч человек получили ранения. Полная картина жертв и разрушений не известна — десятки тысяч бездомных людей спасаются от морозов в торговых центрах, мечетях и на стадионах.

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Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось. По последним данным, стихия унесла жизни 20 213 человек, сообщил на брифинге 10 февраля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Часть жертв трагедии до сих пор не могут опознать, фотографии тел загружаются в базу данных для дальнейшей идентификации. По данным министра, более 80 тысяч человек получили ранения.

Известно о 86 754 эвакуированных из зоны бедствия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспустили.

Эрдоган привел другие цифры жертв стихии с эпицентром в турецком Кахраманмараше. По его сведениям, 19 388 человек погибло, а 77 711 получили травмы.

[ + – ] Около 1,5 тысяч человек несколько ночей спят в палатках в городе Шанлыурфа

Британская радиостанция ВВС со ссылкой на экспертов ООН сообщила, что полная картина жертв и разрушений еще не известна. Однако уже можно констатировать, что последствия трагедии чудовищны, говорят специалисты.

Десятки тысяч бездомных людей спасаются от морозов в уцелевших торговых центрах, мечетях и на стадионах. Около 1,5 тысяч человек уже несколько ночей спят в палатках в городе Шанлыурфа, это одно из самых пострадавших мест, отметили журналисты.

Жертвы землетрясения в Сирии

Поисково-спасательные работы продолжаются с 6 февраля в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Тартус в Сирии, пишет турецкое агентство Anadolu.

Местные власти и работающие в стране организации здравоохранения в сирийском Идлибе и неподконтрольных Дамаску территориях по меньшей мере 2166 человек погибли и 2950 получили ранения.

[ + – ] В Сирии продолжаются gоисково-спасательные работы

В подконтрольных режиму районах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 1387 человек и 2326 получили ранения.

"Тысячи выживших после землетрясения, чьи дома были разрушены или повреждены, ночуют на улицах, в мечетях или импровизированных палатках", — отметило агентство.

Фокус ранее писал, что в турецком городе Искендерун спасли из-под обломков дома украинку и ее маленького сына.

По оценке международного рейтингового агентства Fitch на 9 февраля, экономический ущерб в регионах Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения, может превышать 4 млрд долларов.

Издание Vice выяснило, что людям удалось выжить во многом благодаря соцсетям. Оказавшись под завалами обозначали местоположение через WhatsApp, Instagram и Twitter, а спасатели и друзья быстро их находили.