В Турции после землетрясения из-под завалов спасли украинку с ребенком, — CNN Turk (видео)

Спасатели услышали крики выживших под завалами и начали расчищать путь. Сейчас пострадавшие под наблюдением врачей.

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В Турции из-под завалов после землетрясения спасли украинку с маленьким ребенком. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, о чем сообщил портал CNN Turk.

В городе Искендерун продолжается поисково-спасательная операция. Во время разборов очередных последствий землетрясения, из-под обломков дома удалось вытащить украинку и ее маленького сына.

Группа спасателей прислушиваясь к каждому обломку услышала голоса людей, после чего начали оперативно расчищать путь к тем, кому удалось вышить. Так они и увидели Елену Акгель с ее четырехлетним сыном Юкселем.

Их состояние стабильно хорошее, но в ближайшее время за ними будут наблюдать местные медики в больнице.

Стоит отметить, что в портовом городе Искендерун, где и произошло происшествие, начала подыматься приливная волна из-за повышения уровня моря, о чем сообщили турецкие СМИ. Жителей уцелевших домов на побережье пришлось эвакуировать в более безопасную местность. Местные власти призывают жителей не заходить в поврежденные дома и не приближаться к прибрежной зоне, пока вода не отступит.

Напомним, что после землетрясения в Турции число погибших превысило 20 000, пострадавшие мерзнут на улицах, о чем 10 февраля сообщило издание Reuters. Многие разбили лагеря в импровизированных убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин.

9 февраля международное рейтинговое агентство Fitch отметило, что экономический ущерб в регионах Турции и Сирии, которые пострадали от разрушительного землетрясения, может быть выше 4 млрд долларов.