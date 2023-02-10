У Туреччині після землетрусу з-під завалів врятували українку з дитиною, — CNN Turk (відео)

Рятувальники почули крики тих, хто вижив під завалами, і почали розчищати шлях. Наразі постраждалі під наглядом лікарів.

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У Туреччині з-під завалів після землетрусу врятували українку з малою дитиною. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, про що повідомив портал CNN Turk.

У місті Іскендерун продовжується пошуково-рятувальна операція. Під час розборів чергових наслідків землетрусу з-під уламків будинку вдалося витягнути українку та її маленького сина.

Група рятувальників, прислухаючись до кожного уламку, почула голоси людей, після чого почали оперативно розчищати шлях до тих, кому вдалося вишити. Так вони й побачили Олену Акгель із її чотирирічним сином Юкселем.

Їхній стан стабільно добрий, але найближчим часом за ними спостерігатимуть місцеві медики в лікарні.

Варто зазначити, що в портовому місті Іскендерун, де й сталася пригода, почала підніматися хвиля припливу через підвищення рівня моря, про що повідомили турецькі ЗМІ. Жителів уцілілих будинків на узбережжі довелося евакуювати в безпечнішу місцевість. Місцева влада закликає мешканців не заходити в пошкоджені будинки та не наближатися до прибережної зони, доки вода не відступить.

Нагадаємо, що після землетрусу в Туреччині кількість загиблих перевищила 20 тисяч, постраждалі мерзнуть на вулицях, про що 10 лютого повідомило видання Reuters. Багато хто розбив табори в імпровізованих сховищах на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг чи серед руїн.

9 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch зазначило, що економічні збитки в регіонах Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу, може бути вищим ніж 4 млрд доларів.