Жахлива стихія: кількість загиблих від землетрусу в Туреччині перевищила 20 тисяч (фото)

За даними МОЗ, понад 80 тисяч людей отримали поранення. Повна картина жертв та руйнувань невідома — десятки тисяч безпритульних людей рятуються від морозів у торгових центрах, мечетях та на стадіонах.

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Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині побільшала. За останніми даними, стихія забрала життя 20 213 людей, повідомив на брифінгу 10 лютого міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Частину жертв трагедії досі не можуть упізнати, фотографії тіл завантажуються до бази даних для подальшої ідентифікації. За даними міністра, понад 80 тисяч людей отримали поранення.

Відомо про 86 754 евакуйованих із зони лиха. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспустили.

Ердоган навів інші цифри жертв стихії з епіцентром у турецькому Кахраманмараші. За його даними, 19 388 людей загинуло, а 77 711 осіб отримали травми.

[ + – ] Близько 1,5 тисяч людей кілька ночей сплять в наметах у місті Шанлиурфа

Британська радіостанція ВВС з посиланням на експертів ООН повідомила, що повна картина жертв і руйнувань ще не відома. Проте вже можна констатувати, що наслідки трагедії жахливі, кажуть фахівці.

Десятки тисяч безхатченків рятуються від морозів у вцілілих торгових центрах, мечетях та на стадіонах. Близько 1,5 тисячі людей вже кілька ночей сплять в наметах у місті Шанлиурфа, це одне з найбільш постраждалих місць, зазначили журналісти.

Жертви землетрусу в Сирії

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються з 6 лютого у провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія й Тартус у Сирії, пише турецьке агентство Anadolu.

Місцева влада і організації охорони здоров'я в сирійському Ідлібі та непідконтрольних Дамаську територіях повідомили, щонайменше 2166 осіб загинули і 2950 отримали поранення.

[ + – ] У Сирії продовжуються рятувальні роботи

У підконтрольних режиму районах у провінціях Алеппо, Латакія, Хама й Тартус загинули 1387 осіб та 2326 отримали поранення.

"Тисячі тих, хто вижив після землетрусу, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені, ночують на вулицях, у мечетях або імпровізованих наметах", — зазначило агентство.

Фокус раніше писав, що в турецькому місті Іскендерун врятували з-під уламків будинку українку та її маленького сина.

За оцінкою міжнародного рейтингового агентства Fitch станом на 9 лютого, економічні збитки в регіонах Туреччини та Сирії, які постраждали від землетрусу, можуть перевищувати 4 млрд. доларів.

Видання Vice з'ясувало, що людям вдалося вижити багато в чому завдяки соцмережам. Опинившись під завалами, позначали місце розташування через WhatsApp, Instagram і Twitter, а рятувальники та друзі швидко їх знаходили.