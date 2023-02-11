Відбувається кожні 600-800 років: експерти розповіли, де в Європі чекати на сильний землетрус

За словами експертів, точно передбачити, коли саме станеться землетрус, — не можна. Проте можна назвати район, де можлива висока сейсмічна активність.

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Професор Костянтинос Синолакіс, який вивчає стихійні лиха, заявив, що землетруси подібні до того, що стався в Туреччині та Сирії, відбуваються раз на 600-800 років. Про це пише видання Tanea.

За словами Синолакіса, більшість жертв під час землетрусів саме у великих містах, оскільки люди мешкають там у багатоквартирних будинках. Він послався на землетрус на Криті, який стався у 354 році до н. е., заявивши, що тоді острів піднявся на 10 метрів через сейсмічні коливання. Однак останній великий землетрус на острові стався 1403 року. Тому, як вважає професор, незабаром у Греції знову може статися мегаземлетрус силою 8,5 балів за шкалою Ріхтера.

Як пише видання, схожий прогноз зробив і професор сейсмології Костас Папазахос. За його словами, грекам у якийсь момент швидше за все доведеться зазнати такого ж землетрусу, що стався нещодавно в Туреччині.

Папазахос зазначив, що такі сильні стихійні лиха часто відбуваються в Греції. Наприклад, землетруси силою 7,5 бала за шкалою Ріхтера на Аморгосі в 1956 році та землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера на Кефалонії в 1953 році.

"У нас трапляються такі землетруси в районі Греції, це має нас турбувати: як ми реагуватимемо і що буде зроблено у відповідному випадку", — зазначив професор.

Щоправда, він наголосив, що землетруси в районі Греції мають частіше обмежені наслідки, оскільки їхній епіцентр припадає на морські райони. На жаль, точно передбачити, коли саме станеться землетрус не можна. Проте можна назвати район, де можлива висока сейсмічна активність.

Раніше Фокус писав, що кількість загиблих від землетрусу в Туреччині перевищила 20 тисяч. За даними МОЗ, понад 80 тисяч людей отримали поранення. Повна картина жертв та руйнувань не відома — десятки тисяч безпритульних людей рятуються від морозів у торгових центрах, мечетях та на стадіонах.

Також нагадаємо, що українські рятувальники показали, як розбирають завали після землетрусу в Туреччині. ДСНС України розгорнула наметове містечко в районі Доанкой міста Антакья на півдні Туреччини. З початку робіт українськими рятувальниками обстежено 61 будівлю та розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих.