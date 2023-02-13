Не впала жодна будівля: чому під час землетрусу в Туреччині вистояло єдине місто в провінції Хатай

Міський голова міста Ерзен Оккеш Ельмасоглу, де землетрус не зруйнував жодної будівлі, пояснив феномен "роботою в межах закону".

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Під час нещодавнього масштабного землетрусу у Туреччині у провінції Хатай, яка зазнала чи не найбільших руйнувань, вціліло лише єдине місто — Ерзін. Тут не впала жодна будівля, немає загиблих і поранених. Це пояснюють передусім дотриманням будівельних норм у місті. Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.

Мер Ерзіна Оккеш Ельмасоглу пояснив цей феномен лише "роботою в межах закону". Він наголосив, що в Ерзіні категорично заборонено будівництво самобудов. За словами очільника міста, він не дозволяє незаконного будівництва навіть своїм родичам, а будівельні норми споруд, які зводяться в місті, дуже ретельно перевіряються.

"Я не дозволяв нелегально будувати жодну будівлю. На мене злилися, критикували і погрожували, питаючи: "Думаєш, у цій країні тільки ти чесний?". Але тепер мене не мучить совість", — сказав Оккеш Ельмасоглу.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними МОЗ станом на 10 лютого, понад 80 тисяч людей отримали поранення під час землетрусу у Туреччині. Кількість загиблих внаслідок землетрусу перевалила за 20 тис. людей.

9 лютого аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch розповіли, що доки що підрахувати збитки Сирії та Туреччини внаслідок масштабного землетрусу неможливо, але попередньо, вони точно перевищать 2 млрд доларів.