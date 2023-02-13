Не упало ни одно здание: почему во время землетрясения в Турции выстоял единственный город в провинции Хатай

Мэр города Эрзин Оккеш Эльмасоглу, где землетрясение не разрушило ни одного здания, объяснил феномен "работой в рамках закона".

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Во время недавнего масштабного землетрясения в Турции в провинции Хатай, потерпевшей едва ли не самые большие разрушения, уцелел только единственный город — Эрзин. Здесь не упало ни одно здание, нет погибших и раненых. Это объясняют, прежде всего, соблюдением строительных норм в городе. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Мэр Эрзина Оккеш Эльмасоглу объяснил этот феномен только "работой в рамках закона". Он подчеркнул, что в Эрзине категорически запрещено строительство самостроек. По словам главы города, он не разрешает незаконное строительство даже своим родственникам, а строительные нормы возводимых в городе сооружений очень тщательно проверяются.

"Я не позволял нелегально строить ни одно здание. На меня злились, критиковали и угрожали, спрашивая: "Думаешь, в этой стране только ты честный?". Но теперь меня не мучает совесть", — сказал Оккеш Эльмасоглу.

Ранее Фокус сообщал, что по данным Минздрава на 10 февраля, более 80 тысяч человек получили ранения во время землетрясения в Турции. Число погибших в результате землетрясения перевалило за 20 тыс. человек.

9 февраля аналитики международного рейтингового агентства Fitch рассказали, что пока подсчитать убытки Сирии и Турции в результате масштабного землетрясения невозможно, но предварительно они точно превысят 2 млрд долларов.