Более 100 часов под завалами после землетрясения: в Турции спасли младенца (видео)

21-дневный малыш вынужден был голодать. После спасения ребенка направили в больницу.

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Младенец провел под завалами в Хатае 107 часов. Несмотря на голод, ребенок оказался вполне здоров. Об этом сообщил в своих соцсетях Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Наш ребенок (…) выжил, несмотря на часы голода, находится в городской больнице Аданы, и здоровье его хорошее", — подписал видео турецкий министр.

По состоянию на 13 февраля количество жертв землетрясения в Турции превысило 31 тысячу, передает AFP. Известно уже о по меньшей мере 80 тысячах раненых. Десятки тысяч человек прячутся от холода в торговых центрах и мечетях. Часть погибших еще не идентифицировали, фотографии их тел загружают в базы данных.

Напомним, в провинции Хатай выстоял единственный город — Эрзин. Там не падали здания, не извлекали из-под завалов раненых, не сообщали о погибших. Мэр Оккеш Эльмасоглу объяснил это "работой в рамках закона". В городе соблюдают строительные нормы, а строительство самостроек — категорически запрещено. Оккеш Эльмасоглу поделился, что даже получал угрозы за свою принципиальность, однако нелегально построить не позволил ни одно здание.

Ранее 11 февраля Фокус публиковал видео гигантских разломов после землетрясения в Турции. Ширина ущелий составляет около 200 метров, а глубина — около 30. Видео сняли недалеко от города Антакья в провинции Хатай.

Также Фокус публиковал видео спасения украинки из-под завалов Турции. Елена Акгель вместе с четырехлетним сыном Юкселем находится в больнице. Пострадавших обнаружили, когда разбирали очередные завалы после стихийного бедствия. Спасатели услышали крики и вытащили из-под обломков женщину с ребенком.