Восстановлению не подлежит: в Турции из-за землетрясений полностью снесут город (фото)

Нурдагы на юге Турции будет полностью снесен, после чего со временем его отстроят заново, уверяют местные власти. По последним данным, число погибших из-за катаклизмов на территории страны превысило 31,6 тысяч человек.

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Власти Турции приняли решение полностью снести город Нурдагы на юге страны, который был разрушен в результате мощных землетрясений. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

На данный момент в Нурдагы продолжается разбор обломков и поисково-спасательные работы. Местные власти заявили, что 100% города не подлежат восстановлению и будут снесены. До стихийного бедствия там проживали около 17 тысяч человек.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят огромный вклад. Под обломками в последних 8 квартирах в Нурдагы ведется поисково-спасательные работы", — заявили власти.

При этом чиновники уверяют, что город будет со временем построен заново.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в понедельник сообщило, что, согласно последним данным, при землетрясениях на территории страны погибли 31 643 человека. Стихии затронули более 13 миллионов человек в 10 провинциях, включая Хатай, Газиантеп, Адияман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие и Шанлыурфа.

На сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуировано более 158 000 человек. 99 стран уже предложили Турции помощь, и ожидается, что еще семь стран отправят спасательные команды.

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