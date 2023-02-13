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Мир Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии

Восстановлению не подлежит: в Турции из-за землетрясений полностью снесут город (фото)

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Фото: Anadolu | Город Нурдагы полностью снесут после землетрясений

Нурдагы на юге Турции будет полностью снесен, после чего со временем его отстроят заново, уверяют местные власти. По последним данным, число погибших из-за катаклизмов на территории страны превысило 31,6 тысяч человек.

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Власти Турции приняли решение полностью снести город Нурдагы на юге страны, который был разрушен в результате мощных землетрясений. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

На данный момент в Нурдагы продолжается разбор обломков и поисково-спасательные работы. Местные власти заявили, что 100% города не подлежат восстановлению и будут снесены. До стихийного бедствия там проживали около 17 тысяч человек.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят огромный вклад. Под обломками в последних 8 квартирах в Нурдагы ведется поисково-спасательные работы", — заявили власти.

При этом чиновники уверяют, что город будет со временем построен заново.

Нурдагы, Нурдагы землетрясение Fullscreen
Нурдагы, Нурдагы землетрясение Fullscreen
Нурдагы, Нурдагы землетрясение Fullscreen
Нурдагы, Нурдагы землетрясение
Нурдагы, Нурдагы землетрясение
Нурдагы, Нурдагы землетрясение

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в понедельник сообщило, что, согласно последним данным, при землетрясениях на территории страны погибли 31 643 человека. Стихии затронули более 13 миллионов человек в 10 провинциях, включая Хатай, Газиантеп, Адияман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие и Шанлыурфа.

На сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуировано более 158 000 человек. 99 стран уже предложили Турции помощь, и ожидается, что еще семь стран отправят спасательные команды.

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