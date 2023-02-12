Землетрясения мощностью в 8 баллов могут случиться и в Украине, — сейсмолог НАН

Рано или поздно подземные толчки, подобные тем, что случились в Турции и Сирии, произойдут и у нас. Основные сейсмоактивные зоны — в Крыму, Прикарпатье и Закарпатье, напоминает эксперт.

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Сейсмолог Национальной академии наук Украины Александр Кендзера говорит, что землетрясения чаще всего происходят в сейсмоактивных поясах — и в одном из них находится наша страна. Если точнее, Украина находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Самые сильные землетрясения мощностью в 8 баллов по шкале Рихтера могут произойти в Одесской области, приводит слова ученого УНИАН.

Александр Кендзера допускает, что рано или поздно землетрясения могут произойти и на территории Украины, так мы находимся в сейсмоактивном поясе — там же где и Турция, и где происходят частые подземные толчки разной мощности.

Как поясняет Кендзера, этот сейсмоактивный пояс образовался из-за того, что Евразийская тектоническая плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. То есть, они постоянно двигаются, а это движение приводит к накоплению энергии, в результате чего происходят подземные толчки.

[ + – ] Карта тектонических плит

Остановить движение тектонических плит невозможно, а значит рано или поздно появятся новые землетрясения, считает украинский ученый.

По словам Кендзеры, основные сейсмоактивные зоны в Украине расположены в Крыму, Прикарпатье и Закарпатье. А зона потенциально сильных землетрясений находится в Румынии, рядом с Украиной. Если Румынию начнет серьезно трясти, эти землетрясения будут ощущать на территории всей нашей страны. Ближе всего к этой зоне расположена юго-западная часть Одесской области, где могут произойти землетрясения силой в 8 баллов по шкале Рихтера.

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Землетрясение в Турции: линии разломов земной коры появились на космической карте (фото)

Фокус уже писал о том, что линии разломов земной коры, в результате землетрясения в Турции, появились на космической карте. Самая длинная трещина простирается на 300 километров. Подземные толчки были на глубине 18 км и быстро распространились на сотни километров от эпицентра.

Также Фокус писал о том, что спасательные работы в Турции приостановили из-за вопросов безопасности, ведь в местах поиска пострадавших от землетрясения возникают конфликтные ситуации.