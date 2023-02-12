Землетрясение в Турции: линии разломов земной коры появились на космической карте (фото)

Самая длинная трещина простирается на 300 километров. Подземные толчки были на глубине 18 км и быстро распространились на сотни километров от эпицентра, выяснили эксперты NASA.

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Разломы земной коры после землетрясения в Турции попали на космическую карту. Изображения со спутников Sentinel 2 подготовил британский Центр наблюдения и моделирования землетрясений, вулканов и тектоники (COMET).

"Оптические снимки полностью показывают разрывы, смещение разлома составляет почти 8 метров", — указывается в сообщении.

[ + – ] Самый длинный разлом простирается на 300 километров в северо-восточном направлении

Исследователи сравнивали снимки побережья Средиземного моря до и после разрушительного землетрясения. Самый длинный из двух разрывов простирается на 300 километров в северо-восточном направлении.

"Трещина образовалась в результате первого толчка магнитудой 7,8, произошедшего в 4:17 утра по местному времени 5 февраля. Второй разлом длиной 125 км произошел во время второго, более мягкого землетрясения магнитудой 7,5 примерно через девять часов", — пишет Space.

Карта повреждений от NASA показывает районы турецких городов Тюркоглу, Кахраманмараш и Нурдаги. Темно-красным цветом обозначены области, где серьезно повреждены здания, дома, инфраструктура и изменен ландшафт, а оранжевые и желтые — умеренные или частичные повреждения.

[ + – ] Карта NASA показывает пострадавшие от землетрясения районы городов Тюркоглу, Кахраманмараш и Нурдаги

Профессор Тим Райт, возглавляющий команду COMET, в беседе с изданием отметил, что 2 трещины в земле необычайно длинные. Это говорит об огромном количестве энергии, которая высвобождалась после землетрясения.

"Чем сильнее землетрясение, тем больше разлом, тем сильнее он смещается. Землетрясение в Турции — одно из самых продолжительных за всю историю наблюдений на континентах. Весьма необычно, что 2 столь сильных толчка произошли с разницей в несколько часов", — пояснил ученый.

Разломы отчетливо видны на поверхности, они проходят через города и в некоторых случаях прямо через здания, добавил исследователь COMET Милан Лазецки.

По данным NASA, подземные толчки случились на глубине 18 км, землетрясение распространилось со страшной силой на сотни километров от эпицентра.

"На поверхности наблюдается длинная серия разломов. Длина разрыва и магнитуда толчков были аналогичны землетрясению 1906 года, разрушившему Сан-Франциско", — сказал геофизик из лаборатории реактивного движения NASA Эрик Филдинг.

Напомним, что 11 февраля спасательные работы на юге Турции останавливали из-за проблем безопасности. Поисковые группы сталкивались с "неизвестными группами", были сообщения о мародерствах.

Подполковник австрийских вооруженных сил Пьер Кугельвайс говорил, что в Турции возрос уровень агрессии между группировками.

Ранее в интернете публиковали фото разлома земной коры в турецкой деревне Тепехан, которые сделал квадрокоптер. Эксперты предупреждают, что в любой момент разломы могут стать еще шире.