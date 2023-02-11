Спасательные работы в Турции приостановлены из-за вопросов безопасности: детали

На местах поиска пострадавших от землетрясения возникают конфликтные ситуации. Также известно о случаях мародерства.

Related video

Спасательные работы в Турции после смертельного землетрясения прерваны из-за проблем безопасности. Об этом пишет BBC.

Ухудшение ситуации с безопасностью на юге Турции помешало спасательным работам. Немецкие и австрийские спасатели приостановили свои поисковые операции, аргументируя это стычками с неназванными группами. Также поступали сообщения о мародерствах на местах.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет использовать чрезвычайные полномочия, чтобы наказать всех, кто нарушил закон.

В настоящее время количество погибших в результате землетрясения превысило 25 тысяч (в Турции и Сирии), по данным ВВС.

Ранее поступили сообщения о том, что столкновения между неизвестными группами в провинции Хатай привели к тому, что десятки сотрудников подразделения австрийских сил по оказанию помощи при стихийных бедствиях искали убежище в базовом лагере других международных организаций.

"В Турции растет агрессия между группировками", — заявил подполковник австрийских вооруженных сил Пьер Кугельвайс. "Шансы спасти жизнь не имеют разумного отношения к риску безопасности".

Эту оценку поддержало немецкое отделение поисково-спасательной группы ISAR, которое совместно с Федеральным агентством технической помощи Германии (TSW) также приостановило операции.

"Появляется все больше и больше сообщений о столкновениях между разными группами, также звучали выстрелы", — сказал спикер ISAR Стефан Гейне.

Позже министерство обороны Австрии сообщило, что турецкая армия вмешалась, чтобы предложить свою защиту, что позволило продолжить спасательные операции.

Непонятной остается ситуация с немецкими спасателями и продолжили ли они поисковые работы.

Напомним, в Сети были опубликованы кадры гигантских разломов земли после землетрясения в Турции.

Также Фокус писал о начале задержаний турецких строителей и подрядчиков, причастных к истории зданий, которые сразу обрушились в результате землетрясения.