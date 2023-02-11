Рятувальні роботи в Туреччині призупинені з питань безпеки: деталі

На місцях пошуку постраждалих від землетрусу виникають конфліктні ситуації, зокрема відомо про випадки мародерства.

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Рятувальні роботи в Туреччині після смертельного землетрусу перервано через проблеми безпеки. Про це пише ВВС.

Погіршення ситуації з безпекою на півдні Туреччини перешкодило рятувальним роботам. Німецькі та австрійські рятувальники призупинили свої пошукові операції, аргументуючи це сутичками між неназваними групами. Також надходили повідомлення про мародерство на місцях.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що використовуватиме надзвичайні повноваження, щоб покарати всіх, хто порушув закон.

Наразі кількість загиблих у результаті землетрусу перевищила 25 тисяч (у Туреччині та Сирії), за даними ВВС.

Раніше надійшли повідомлення про те, що зіткнення між невідомими групами в провінції Хатай призвели до того, що десятки співробітників підрозділу австрійських сил з надання допомоги при стихійних лихах шукали притулку в базовому таборі інших міжнародних організацій.

"У Туреччині зростає агресія між угрупованнями", — заявив підполковник австрійських збройних сил П’єр Кугельвайс. "Шанси врятувати життя не мають розумного відношення до ризику безпеки".

Цю оцінку підтримало німецьке відділення пошуково-рятувальної групи ISAR, яке разом із Федеральним агентством технічної допомоги Німеччини (TSW) також призупинили операції.

"З'являється все більше і більше повідомлень про сутички між різними фракціями, також лунали постріли", — сказав речник ISAR Стефан Гейне.

Пізніше міністерство оборони Австрії повідомило, що турецька армія втрутилася, щоб запропонувати свій захист, що дозволило продовжити рятувальні операції.

Незрозуміла ситуація з німецькими рятувальниками та чи продовжили вони пошукові роботи.

Нагадаємо, у мережі опублікували кадри гігантських розломів землі після землетрусу в Туреччині.

Також Фокус писав про початок затримань турецьких будівельників та підрядників, які причетні до історії будівель, котрі одразу обвалилися внаслідок землетрусу.