У Туреччині після землетрусу почали затримувати будівельників та підрядників

Підозри оголошені будівельникам та підрядникам, будівлі яких одразу зруйнувалися та під завалами яких опинилися тисячі людей.

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У Туреччині затримали 12 людей після землетрусу, внаслідок якого загинули понад 25 тисяч людей. Про це повідомляє агентство DHA.

Серед затриманих — будівельники та підрядники. Загалом затримань буде ще більше. Вони будуть направлені на людей, котрі причетні до будівництва будинків, які одразу обвалилися після початку землетрусу у південно-східних провінціях Газіантеп і Шанлиурфа.

Один із затриманих — підрядник будівлі в Газіантепі, поліція знайшла і затримала його в Стамбулі. Цілу серію розслідувань розпочато турецькою поліцією після обвалення будівель, а Міністерство юстиції Туреччини наказало прокурорам у 10 провінціях створити спеціальні "відділення з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом". А прокуратура в Діярбакирі, одній з 10 південно-східних провінцій, які постраждали від землетрусу, видала ордери на арешт 29 осіб.

[ + – ] Наслідки землетрусу в Туреччині Фото: Getty

Зокрема було затримано відповідального за будівництво багатоповерхового елітного будинку в провінції Хатай. Чоловіка затримали в аеропорту Стамбула, коли той намагався вилетіти з країни.

Як відомо, щонайменше 6000 будівель було зруйновано після того, як у регіоні стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Найбільше постраждали Туреччина та Сирія: наразі відомо про 25 тисяч загиблих.

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