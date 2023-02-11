В Турции после землетрясения начали задерживать строителей и подрядчиков (фото)

Подозрения объявлены строителям и подрядчикам, здания которых сразу разрушились, а под завалами оказались тысячи людей.

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В Турции задержали 12 человек после землетрясения, в результате которого погибли около 25 тысяч человек. Об этом сообщает Rthk.

Среди задержанных – строители и подрядчики. В общем, задержаний будет еще больше. Они будут направлены на людей, причастных к строительству домов, сразу обрушившихся после начала землетрясения в юго-восточных провинциях Газиантеп и Шанлыурфа.

Один из задержанных – подрядчик здания в Газиантепе, полиция нашла и задержала его в Стамбуле. Целая серия расследований начата турецкой полицией после обрушения зданий, а Министерство юстиции Турции приказало прокурорам в 10 провинциях создать специальные "отделения по расследованию преступлений, связанных с землетрясением".

Прокуратура в Диярбакире, одной из 10 юго-восточных провинций, пострадавших от землетрясения, выдала ордера на арест 29 человек.

[ + – ] Последствия землетрясения в Турции Фото: Getty

В частности, был задержан ответственный за строительство многоэтажного элитного дома в провинции Хатай. Мужчину задержали в аэропорту Стамбула, когда тот пытался вылететь из страны.

Как известно, по меньшей мере 6000 зданий были разрушены после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Больше всего пострадали Турция и Сирия: сейчас известно про около 25 тысяч погибших.

Напомним, о каких страшных землетрясениях в мире еще известно.

Также Фокус писал о новых кадрах сдвига земли в Турции в результате мощного землетрясения.