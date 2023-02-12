Землетрус у Туреччині: лінії розломів земної кори з'явилися на космічній карті (фото)

Найдовша тріщина тягнеться на 300 кілометрів. Підземні поштовхи були на глибині 18 км і швидко поширилися на сотні кілометрів від епіцентру, з'ясували експерти NASA.

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Розломи земної кори після землетрусу в Туреччині потрапили на космічну карту. Зображення із супутників Sentinel 2 підготував британський Центр спостереження та моделювання землетрусів, вулканів і тектоніки (COMET).

"Оптичні знімки повністю показують розриви, зміщення розлому становить майже 8 метрів", — зазначається в повідомленні.

[ + – ] Найдовший розлам простягається на 300 кілометрів у північно-східному напрямку

Дослідники порівнювали знімки узбережжя Середземного моря до й після руйнівного землетрусу. Найдовший із двох розривів простягається на 300 кілометрів у північно-східному напрямку.

"Тріщина утворилася в результаті першого поштовху магнітудою 7,8 бала,w що стався о 4:17 ранку за місцевим часом 5 лютого. Другий розлом завдовжки 125 км стався під час другого, м'якшого землетрусу магнітудою 7,5 бала приблизно через дев'ять годин", — пише Space.

Карта ушкоджень від NASA показує райони турецьких міст Тюркоглу, Кахраманмараш і Нурдагі. Темно-червоним кольором позначені області, де серйозно пошкоджені будівлі, будинки, інфраструктура та змінено ландшафт, а помаранчеві та жовті — помірні чи часткові пошкодження.

[ + – ] Карта NASA показує райони міст Тюркоглу, Кахраманмараш і Нурдагі, що постраждали від землетрусу

Професор Тім Райт, який очолює команду COMET, у розмові з виданням зазначив, що дві тріщини в землі надзвичайно довгі. Це говорить про величезну кількість енергії, що вивільнялася після землетрусу.

"Чим сильніший землетрус, тим більший розлом, тим сильніше він зміщується. Землетрус у Туреччині — один із найтриваліших за всю історію спостережень на континентах. Дуже незвичайно, що 2 настільки сильні поштовхи сталися з різницею в кілька годин", — пояснив учений.

Розлами виразно видно на поверхні, вони проходять через міста і в деяких випадках прямо через будівлі, додав дослідник COMET Мілан Лазецький.

За даними NASA, підземні поштовхи сталися на глибині 18 км, землетрус поширився зі страшною силою на сотні кілометрів від епіцентру.

"На поверхні спостерігається довга серія розломів. Довжина розриву та магнітуда поштовхів були аналогічні землетрусу 1906 року, що зруйнував Сан-Франциско", — сказав геофізик із лабораторії реактивного руху NASA Ерік Філдінг.

Нагадаємо, що 11 лютого рятувальні роботи на півдні Туреччини зупиняли через проблеми безпеки. Пошукові групи стикалися з "невідомими групами", були повідомлення про мародерство.

Підполковник австрійських збройних сил П'єр Кугельвайс говорив, що в Туреччині зріс рівень агресії між угрупованнями.

Раніше в інтернеті публікували фото розлому земної кори в турецькому селі Тепехан, яке зробив квадрокоптер. Експерти попереджають, що будь-якої миті розломи можуть стати ще ширшими.