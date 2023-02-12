Землетруси потужністю 8 балів можуть статися і в Україні, — сейсмолог НАН

Рано чи пізно підземні поштовхи, подібні до тих, що трапилися в Туреччині та Сирії, відбудуться і в нас. Основні сейсмоактивні зони — у Криму, Прикарпатті й Закарпатті, нагадує експерт.

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Сейсмолог Національної академії наук України Олександр Кендзера каже, що землетруси найчастіше трапляються в сейсмоактивних поясах — і в одному з них розташована наша країна. Якщо точніше, Україна перебуває в тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Найсильніші землетруси потужністю 8 балів за шкалою Ріхтера можуть статися в Одеській області, наводить слова вченого УНІАН.

Олександр Кендзера припускає, що рано чи пізно землетруси можуть статися й на території України, тому що ми перебуваємо в сейсмоактивному поясі — там, де й Туреччина і де відбуваються часті підземні поштовхи різної потужності.

Як пояснює Кендзера, цей сейсмоактивний пояс утворився через те, що Євразійська тектонічна плита тисне на Арабську й Африканську плити. Тобто вони постійно рухаються, а цей рух призводить до накопичення енергії, внаслідок чого відбуваються підземні поштовхи.

[ + – ] Карта тектонічних плит

Зупинити рух тектонічних плит неможливо, а отже, рано чи пізно з'являться нові землетруси, вважає український учений.

За словами Кендзери, основні сейсмоактивні зони в Україні розташовані у Криму, Прикарпатті й на Закарпатті. А зона потенційно сильних землетрусів розташована в Румунії, поряд із Україною. Якщо Румунію почне серйозно трясти, то ці землетруси відчуватимуть на території всієї нашої країни. Найближче до цієї зони розташована південно-західна частина Одеської області, де можуть статися землетруси силою 8 балів за шкалою Ріхтера.

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Землетрус у Туреччині: лінії розломів земної кори з'явилися на космічній карті (фото)

Фокус уже писав про те, що лінії розломів земної кори внаслідок землетрусу в Туреччині з'явилися на космічній карті. Найдовша тріщина тягнеться на 300 кілометрів. Підземні поштовхи були на глибині 18 км і швидко поширилися на сотні кілометрів від епіцентру.

Також Фокус писав про те, що рятувальні роботи в Туреччині призупинили через безпеку, адже в місцях пошуку постраждалих від землетрусу виникають конфліктні ситуації.