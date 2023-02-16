Підрядник зруйнованих будинків хотів утекти з Туреччини: його затримали на яхті в Мармарисі (відео)

Турецькі забудовники масово залишають країну — на них порушують кримінальні справи за неякісне будівництво житла. Голові будівельних компаній Месуту Башкиру не пощастило — його спіймала берегова охорона.

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У турецькому місті Мармарис затримали голову будівельних компаній Месута Башкира, він намагався втекти з країни на яхті. На підрядника завели кримінальну справу за неякісне будівництво будинків у турецьких провінціях, що постраждали від землетрусу, повідомило видання Haberler.

Ордер на його арешт видали за наслідками перевірки зруйнованих будівель. Башкира звинувачують за статтею "заподіяння тілесних ушкоджень або вбивство через необережність".

Загони берегової охорони зупинили яхту на захід від міста Алабурун у районі Мармариса. Башкира передали відділенню поліції Мугли й далі відправили в Кахраманмараш.

[ + – ] Башкиру 76 років, його передали відділенню поліції Мугли

Це не перший турецький забудовник, який намагався залишити країну. Явуза Каракуша, відповідального за будівництво зруйнованих будинків у місті Адіаман, упіймали в аеропорту Стамбула під час спроби втечі в Грузію з дружиною Севілай Каракуш.

Суд видав ордер на арешт забудовника Ахмета Сая в межах розслідування прокуратури Кахраманмараша. Затримання провели в будинку друга підозрюваного в Бодрумі.

Спецкомісія експертів оглянула зруйновані будівлі та встановила, що під час їх будівництва використовувалися неякісні матеріали, доповнює видання En Son Haber.

"У перших висновках було встановлено, що використані матеріали були низької якості. Бетон був крихкий", — зазначили автори.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай 12 лютого розповів про видачу ордерів на затримання 131 особи. Всіх їх підозрюють у причетності до обвалення будівель.

Нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про арешт Омера Джихана в готелі міста Анталія. Чоловік володів фірмою, яка збудувала будинок, зруйнований під час землетрусу в провінції Хатай.

ЗМІ 10 лютого писали про затримання в аеропорту Стамбула підрядника житлового комплексу "Ренесанс" у Хатаї Мехмета Яшара Джошкуна. Він узяв гроші та хотів покинути країну.

Фокус уже писав про руйнівні наслідки землетрусу в Туреччині. Влада ухвалила рішення знести місто Нурдагі, його неможливо відновити.