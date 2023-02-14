Землетрясение в Турции: под завалами погибли 5 украинцев, — МИД

В настоящее время посольство Украины в Турции подготавливает документы для репатриации на родину тел погибших граждан. Также готовится эвакуация пострадавших.

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Украина направила дополнительную группу консулов в зону стихийного бедствия на юге Турции для координации поиска пропавших граждан Украины, а также для обеспечения помощи пострадавшим. Также дипломаты должны будут обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В целом удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасено 10 украинцев. 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются (2 могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). 1 человек госпитализирован, его состояние стабильное", — сообщил Николенко.

Он также заявил, что уже известно о пяти погибших гражданах Украины в результате катаклизма.

"К сожалению, в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры для подготовки репатриации тел погибших. В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан", — сообщил спикер украинского МИД.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции в провинции Хатай в городе Антакья в результате масштабного землетрясения погибла семья из Украины — жительница Запорожья Юлия Петрова с сыновьями 5 и 10 лет.

Также мы информировали, что во время недавнего масштабного землетрясения в Турции в провинции Хатай, потерпевшей едва ли не самые большие разрушения, уцелел только единственный город — Эрзин.

Фокус ранее сообщал, что во вторник, 14 февраля юге-западе Румынии снова произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов. Оно оказалось еще сильнее, чем то, которое было накануне.