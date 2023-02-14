В Румынии произошло новое сильное землетрясение: что известно (фото)

Известно, что это вторые подземные толчки за последние 48 часов. Данные сейсмологов показывают — землетрясение было силой в 5,7 баллов. Его эпицентр находился всего в 9 км от города Тыргу-Жиу, население которого составляет около 100 000 человек.

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Во вторник, 14 февраля юге-западе Румынии снова произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов. Оно оказалось еще сильнее, чем то, которое было накануне. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический институт в Twitter.

"14 февраля 2023 года в 15:16:57 (по румынскому времени) в Олтении, провинции Валахия, на глубине 40 км произошло умеренное землетрясение с магнитудой EWS 5,7", — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился всего в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, население которого чуть менее 100 тысяч человек.

[ + – ] Карта подземных толчков Фото: EMSC-CSEM [ + – ] Карта подземных толчков Фото: EMSC-CSEM

Информации о жертвах и разрушениях на момент публикации не поступало со стороны румынских властей.

К слову, не исключено, что толчки могли прочувствовать на себе и жители соседних стран. В том числе и жители Украины. На карте продемонстрированы зоны куда достигала сила землетрясения.

[ + – ] Карта подземных толчков Фото: EMSC-CSEM

Напомним, что в понедельник, 13 февраля, на юго-западе Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла. В результате инцидента сообщений о пострадавших не поступало.

При этом, оно оказалось гораздо слабее, нежели землетрясения в этом же месте 14 февраля. Тогда магнитуда составила 5,2 балла, а случилось оно на глубине 16,5 км, о чем сообщал Румынский национальный институт геофизики.

По последним данным от 13 февраля, при землетрясениях на территории Турции погибли 31 643 человека. Власти приняли решение снести город Нурдагы на юге страны, так как он не подлежит восстановлению.