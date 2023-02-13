В Румынии произошло мощное землетрясение в 5,2 балла

Подземные толчки зафиксированы на глубине 16,5 км неподалеку от города с населением около 100 тысяч человек.

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В понедельник, 13 февраля, на юго-западе Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом свидетельствуют данные Румынского национального института геофизики.

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 14 км к северо-западу от города Тыргу Жиу, население которого составляет около 97,1 тыс. человек. Сила землетрясения составила 5,2 балла, оно произошло на глубине 16,5 км в 16:68 по местному времени (совпадает с киевским). Повторные толчки мощностью в 3 балла произошли спустя 20 минут на глубине 15 км.

[ + – ] Землетрясение в Румынии

Информации о разрушениях и пострадавших в результате катаклизма на момент публикации не поступало.

[ + – ] Землетрясение в Румынии

Тем временем, по последним данным, при землетрясениях на территории Турции погибли 31 643 человека. Власти приняли решение снести город Нурдагы на юге страны, так как он не подлежит восстановлению.

Также мы писали о том, как в Турции продолжают находить живых людей под завалами в результате землетрясения. Так, например, 4-летняя девочка по имени Мирай выжила после 178 часов под обломками дома.

Кроме того Фокус сообщал, как во время землетрясения в Турции выстоял единственный город в провинции Хатай.