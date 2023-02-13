Более недели под завалами: спасению ребенка в Турции аплодировали стоя (видео)

4-летняя девочка провела под завалами многоквартирного дома 178 часов. Ее старшую сестру до сих пор не нашли.

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В Турции продолжают находить живых людей под завалами в результате землетрясения. 4-летняя Мирай выжила после 178 часов под обломками дома. Об этом сообщили в Управлении турецких угольных предприятий.

Семь с половиной дней — столько Мирай провела в плену завалов в городе Адияман. Когда спасатели вынесли девочку на свежий воздух, люди начали аплодировать и кричать "Бог — великий". Бурную реакцию запечатлели BBC. Потом ее забрала скорая.

Также журналисты сообщили, что спасатели должны скоро найти сестру Мирай. Она тоже оказалась под завалами в результате сокрушительного землетрясения.

Как сообщал ранее президент Национального института геофизики Италии Карло Дониоли, после разрушительного землетрясения 6 февраля на границе Турции и Сирии произошло смещение плит. Аравийская плита сместилась относительно Анатолийской более чем на три метра. Турецкий геолог Дженгиз Забджи опубликовал фото, где отчетливо виден сдвиг дороги на несколько метров.

Сегодня Фокус уже сообщал о спасении в Турции младенца. Ребенок провел под завалами более 100 часов, однако абсолютно здоров даже несмотря на длительный голод. Видео со спасенным малышом поделился Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. В настоящее время 21-дневный младенец находится в городской больнице.

12 февраля Фокус писал о гибели собаки-спасателя в Турции. Пес Протео приехал из Мексики помогать спасать людей, однако, вероятно, погиб под завалами во время поисковой операции. О смерти четвероногого сообщил его тренер в соцсетях. В комментариях под постом люди просят вернуть собаку на родину и похоронить ее как героя.