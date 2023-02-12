В Турции погибла собака-спасатель по кличке Протео из Мексики, искавшая людей под завалами

Протео был частью мексиканской бригады спасателей, которые отправились помогать турецким коллегам после землетрясения.

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Во время спасательных работ в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, погибла собака-спасатель из Мексики по кличке Протео. О смерти своего напарника сообщил ее тренер, опубликовав сообщение в соцсетях. Об этом пишет TV Azteca.

Мексика была одной из многих стран, присоединившихся к международной поддержке поиска и спасения жертв рокового землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию. В Турцию отправились сотня спасателей с тренированными собаками, обученными искать людей под завалами.

Обстоятельства смерти немецкой овчарки Протео не сообщаются. Предположительно он погиб под завалами, работая под руинами разрушенного здания.

Ранее министр иностранных дел Марсело Эбрард поделился фотографиями делегации, которая улетела в Турцию.

Тренер Протео, офицер Вильеда опубликовал короткий ролик, посвященный своему питомцу и напарнику, назвав его "сильной и трудолюбивой собакой, которая никогда не сдавалось". Он хотел, чтобы его сограждане помнили героическое мужество Протео и никогда его не забывали.

Пользователи написали множество комментариев, требуя написать, что именно случилось с Протео, ведь среди снимков есть фото, где он получает врачебную помощь. Также его просят вернуть на родину и похоронить, как героя.

"Пожалуйста, привезите его в Мексику. Не оставляйте его в Турции; Вы должны привезти его домой, чтобы устроить ему церемонию, достойную хорошего солдата; Сделайте все возможное, чтобы привезти его. Они герои, и их нужно чтить", — написали несколько человек, растроганные неожиданной новостью.

[ + – ] Мексиканские спасатели в Турции

Известно, что мексиканским спасателям уже удалось провести несколько успешных операций и спасти людей из-под завалов. Одного из них обнаружил пес по кличке Атос: молодая женщина провела под обломками здания пять дней.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Его отголоски почувствовали даже в Грузии, Ираке, на Кипре и Израиле. Число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек.

Сейчас разбирать завалы и спасать людей помогают бригады из множества стран. Самую большую делегацию – 725 человек, — отправил Азербайджан. Из Украины прибыли сто человек.

[ + – ] Количество спасателей, прибывшее на помощь в Турцию Фото: Anadolu Agency

Однако спасатели на местах сообщают о стычках с неназванными вооруженными группами и мародерами. Так, австрийские и немецкие спасатели были даже вынуждены приостановить спасательные работы.