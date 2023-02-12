У Туреччині загинув собака-рятувальник на прізвисько Протео з Мексики, який шукав людей під завалами

Протео був частиною мексиканської бригади рятувальників, які вирушили допомагати турецьким колегам після землетрусу.

Related video

Під час рятувальних робіт у Туреччині, що постраждала від руйнівного землетрусу, загинув собака-рятувальник із Мексики на прізвисько Протео. Про смерть свого напарника повідомив її тренер, опублікувавши повідомлення в соцмережах. Про це пише TV Azteca.

Мексика була однією з багатьох країн, що приєдналися до міжнародної підтримки пошуку та порятунку жертв фатального землетрусу, що обрушився на Туреччину та Сирію. До Туреччини вирушили сотня рятувальників із тренованими собаками, навченими шукати людей під завалами.

Обставини смерті німецької вівчарки Протео не повідомляються. Ймовірно, він загинув під завалами, працюючи під руїнами зруйнованої будівлі.

Раніше міністр закордонних справ Марсело Ебрард поділився фотографіями делегації, яка відлетіла до Туреччини.

Тренер Протео, офіцер Вільєда, опублікував короткий ролик, присвячений своєму вихованцю та напарнику, назвавши його "сильним і працьовитим собакою, який ніколи не здавався". Він хотів, щоб його співгромадяни пам'ятали героїчну мужність Протео та ніколи його не забували.

Користувачі написали багато коментарів, вимагаючи написати, що саме сталося з Протео, адже серед знімків є фото, де він отримує лікарську допомогу. Також його просять повернути на батьківщину та поховати як героя.

"Будь ласка, привезіть його в Мексику. Не залишайте його в Туреччині. Ви повинні привезти його додому, щоб влаштувати йому церемонію, гідну гарного солдата. Зробіть усе можливе, щоб привезти його. Вони герої, і їх потрібно вшановувати", — написали декілька людей, зворушені несподіваною новиною

[ + – ] Мексиканські рятувальники в Туреччині

Відомо, що мексиканським рятувальникам уже вдалося провести кілька успішних операцій і врятувати людей з-під завалів. Одну з них виявив пес на прізвисько Атос: молода жінка провела під уламками будівлі п'ять днів.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії стався 6 лютого. Його відлуння відчули навіть у Грузії, Іраку, на Кіпрі та в Ізраїлі. Число жертв у 10 провінціях Туреччини сягнуло 29 605 осіб.

Зараз розбирати завали та рятувати людей допомагають бригади з багатьох країн. Найбільшу делегацію — 725 осіб — відправив Азербайджан. Із України прибули сто людей.

[ + – ] Кількість рятувальників, що прибула на допомогу в Туреччину Фото: Anadolu Agency

Проте рятувальники на місцях повідомляють про сутички з неназваними озброєними групами та мародерами. Так, австрійські та німецькі рятувальники були навіть змушені призупинити рятувальні роботи.