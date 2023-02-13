Понад тиждень під завалами: порятунку дитини в Туреччині аплодували стоячи (відео)

4-річна дівчинка провела під завалами багатоквартирного будинку 178 годин. Її старшу сестру досі не знайшли.

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В Туреччині продовжують знаходити живих людей під завалами внаслідок землетрусу. 4-річна Мірай вижила після 178 годин під уламками будинку. Про це повідомили в Управлінні турецьких вугільних підприємств.

Сім з половиною днів — стільки Мірай провела в полоні завалів в місті Адияман. Коли рятувальники винесли дівчинку на свіже повітря, люди почали аплодувати та кричати "Бог — великий". Бурхливу реакцію зафільмували BBC. Потім її забрала швидка.

Також журналісти повідомили, що рятувальники мають скоро знайти сестру Мірай. Вона також опинилась під завалами внаслідок нищівного землетрусу.

Як повідомляв раніше президент Національного інституту геофізики Італії Карло Доніолі, після руйнівного землетрусу 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії відбувся зсув плит. Аравійська плита змістилась відносно Анатолійської більш ніж на три метри. Турецький геолог Дженгіз Забджі опублікував фото, де чітко видно зсув дороги на кілька метрів.

Сьогодні Фокус вже повідомляв про порятунок у Туреччині немовляти. Дитина провела під завалами понад 100 годин, однак абсолютно здорова навіть попри тривалий голод. Відео з врятованим малюком поділився Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа. Нині 21-денне немовля перебуває в міській лікарні.

12 лютого Фокус писав про загибель собаки-рятувальника у Туреччині. Пес Протео приїхав з Мексики допомагати рятувати людей, однак ймовірно загинув під завалами під час пошукової операції. Про смерть чотирилапого повідомив його тренер у соцмережах. У коментарях під постом люди просять повернути собаку на батьківщину та поховати його як героя.