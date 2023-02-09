Наслідки землетрусу: Туреччина зрушила на 3 метри на південний захід (фото)

За словами президента Національного інституту геофізики Італії, Аравійська плита змістилася щодо Анатолійської плити, на якій розташована Туреччина.

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Після руйнівного землетрусу на кордоні Туреччини та Сирії, що відбувся 6 лютого, сталося зрушення Аравійської плити більш ніж на три метри щодо Анатолійської плити, на якій розташована Туреччина. Про це повідомив президент Національного інституту геофізики Італії Карло Доніолі, пише News Bulletin.

"Це ніби Туреччина перемістилася по відношенню до Аравійської плити на південний захід", — пояснив Карло Доніолі.

[ + – ] Рух тектонічних плит

Турецький геолог зі Стамбульського технічного університету Дженгіз Забджі опублікував на своїй сторінці у Twitter знімок розколотої автомобільної дороги в провінції Кахраманмараш у південно-східній Туреччині.

"Наші перші виміри у цій точці становлять 3,3 метра", — констатував учений.

[ + – ] Усунення дороги в провінції Кахраманмараш

Забджі також виклав знімок, на якому можна побачити зміщену залізницю у населеному пункті Секероба.

[ + – ] Пошкоджена залізниця

Нагадаємо, що 8 лютого в мережі з'явилося відео перших секунд землетрусу в турецькому місті Ельбістан, на якому видно, як ціла вулиця перетворюється на руїни. Стихійне лихо сталося у понеділок, 6 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш.

Фокус також писав про те, що під час землетрусу в Туреччині та Сирії системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС зафіксували підземні поштовхи. За словами президента "Енергоатому", АЕС в Україні можуть витримати землетрус потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

Ще ми писали про те, що, за словами сейсмолога Олександра Кендзери, в Україні може статися сильний землетрус як у Туреччині. Прогноз стосується української столиці, а також тимчасово окупованого Кримського півострова.