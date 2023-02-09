Последствия землетрясения: Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (фото)

По словам президента Национального института геофизики Италии, Аравийская плита сместилась относительно Анатолийской плиты, на которой расположена Турция.

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После разрушительного землетрясения на границе Турции и Сирии, произведшего 6 февраля, произошел сдвиг Аравийской плиты более чем на три метра относительно Анатолийской плиты, на которой расположена Турция. Об этом сообщил президент Национального института геофизики Италии Карло Дониоли, пишет News Bulletin.

"Это как если бы Турция переместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад", — объяснил Карло Дониоли.

[ + – ] Движение тектонических плит

Турецкий геолог из Стамбульского технического университета Дженгиз Забджи опубликовал на своей странице в Twitter снимок расколотой автомобильной дороги в провинции Кахраманмараш в юго-восточной Турции.

"Наши первые измерения в этой точке составляют 3,3 метра", — констатировал ученый.

[ + – ] Смещение дороги в провинции Кахраманмараш

Забджи также выложил снимок, на котором можно увидеть смещенную железную дорогу в населенном пункте Секероба.

[ + – ] Поврежденная железная дорога

Напомним, что 8 февраля в сети появилось видео первых секунд землетрясения в турецком городе Эльбистан, на котором видно, как целая улица превращается руины. Стихийное бедствие произошло в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш.

Фокус также писал о том, что во время землетрясения в Турции и Сирии системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС зафиксировали подземные толчки. По словам президента "Энергоатома", АЭС в Украине могут выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Еще мы писали о том, что по словам сейсмолога Александра Кендзеры, в Украине может произойти сильное землетрясение как в Турции. Прогноз касается украинской столицы, а также временно оккупированного Крымского полуострова.