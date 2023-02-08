Дома рушились мгновенно: опубликованы первые секунды землетрясения в Турции (видео)

Число жертв разрушительного землетрясения превысило 11 тысяч человек. В одной только Турции насчитали 8574 погибших, в Сирии — по меньшей мере 2662.

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На опубликованных кадрах, которые снял видеорегистратор во время землетрясения в турецком городе Эльбистан, видно, как целая улица за считанные мгновения превращается руины. Об этом сообщает The Daily Mail.

Землетрясение магнитудой 7,6 в провинции Кахраманмараш произошло в понедельник во втором часу пополудни, согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Это было повторное землетрясение, первое, магнитудой 7,8, произошло в 04:17 по местному времени, с эпицентром в районе города Газиантеп.

В результате — тысячи погибших и раненых в Турции и соседней Сирии.

[ + – ] Автомобильный видеорегистратор показал, как рушились здания во время повторного землетрясения в Турции

На опубликованной записи видно, как здание вначале начинает трястись, а следом рушатся все остальные сооружения.

После этого видимость объектива камеры заслонила пыль и обломки разрушенных домов.

[ + – ] Запись камеры наблюдения в турецком магазине

[ + – ] Кадры первых секунд начала землетрясения

Напомним, что появилось видео, на котором новорожденного ребенка достают из-под завалов в Сирии. На кадра — крошечная девочка, которая оказалась единственной выжившей в семье. Ее мать после родов погибла.

Ранее Фокус сообщал, что число жертв землетрясение в Турции и Сирии растет и превысило уже 11 тысяч человек. Как минимум 8574 человека погибли в Турции и 2662 в соседней Сирии.