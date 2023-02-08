Будинки руйнувалися миттєво: опубліковано перші секунди землетрусу в Туреччині (відео)

Число жертв руйнівного землетрусу перевищило 11 тисяч людей. В одній тільки Туреччині нарахували 8574 загиблих, у Сирії — щонайменше 2662.

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На опублікованих кадрах, які зняв відеореєстратор під час землетрусу в турецькому місті Ельбістан, видно, як ціла вулиця за лічені миті перетворюється на руїни. Про це повідомляє The Daily Mail.

Землетрус магнітудою 7,6 у провінції Кахраманмараш стався в понеділок о другій годині пополудні, згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Це був повторний землетрус, перший, магнітудою 7,8, стався о 04:17 за місцевим часом з епіцентром в районі міста Газіантеп.

Внаслідок цього — тисячі загиблих та поранених у Туреччині та сусідній Сирії.

[ + – ] Автомобільний відеореєстратор показав, як руйнувалися будівлі під час повторного землетрусу в Туреччині

На опублікованому записі видно, як будівля спочатку починає трястись, а потім руйнуються всі інші споруди.

Після цього видимість об'єктива камери забруднили пил та уламки зруйнованих будинків.

[ + – ] Запис камери спостереження у турецькому магазині

[ + – ] Кадри перших секунд початку землетрусу

Нагадаємо, що з'явилося відео, на якому новонароджену дитину дістають з-під завалів у Сирії. На кадрі — крихітна дівчинка, яка виявилася єдиною, що вижила в сім'ї. Її мати після пологів загинула.

Раніше Фокус повідомляв, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії зростає і перевищила вже 11 тисяч людей. Як мінімум 8574 особи загинули в Туреччині та 2662 у сусідній Сирії.