Две украинские АЭС зафиксировали землетрясение в Турции: насколько это опасно

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, АЭС в Украине могут выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Related video

Системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанций зафиксировали незначительные подземные толчки в связи с масштабным землетрясением на границе Турции и Сирии, произошедшим 6 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной компании "Энергоатом".

Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что при проектировании украинских АЭС учитывалась сейсмическая активность того или иного региона и выбирались наиболее безопасные участки.

Исследования сейсмической опасности в Украине были выполнены в соответствии с международными рекомендациями МАГАТЭ. Переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость проводится каждые десять лет.

Все АЭС на территории Украины оснащены специальным оборудованием для выявления сейсмической активности. Отслеживанием устойчивости почвы в местах расположения атомных электростанций занимается Главный центр специального контроля.

Что будет с АЭС в случае землетрясения

В "Энергоатоме" отмечают, что АЭС в Украине способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера. Кроме того, при фиксации землетрясения в шесть балов, энергоблоки срочно останавливаются и переводятся в безопасный режим.

Стоит также учитывать, что западные специалисты используют шкалу, учитывающую физические последствия разрушения. Так, 8-9 баллов недавнего землетрясения в Турции приравниваются к 6-7 баллам по шкале Рихтера.

Напомним, что 7 февраля Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о фиксации 265 землетрясений магнитудой более чем в 4 балла за последние 48 часов. Наиболее сильные подземные толчки наблюдались в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и в Индонезии.

Фокус также писал о том, 6 февраля сейсмолог Александр Кендзера предупредил о возможном сильном землетрясении в Киеве и оккупированном Крыму. Специалист напомнил, что в 1927 году на Крымском полуострове произошло землетрясение, разрушившее почти все здания на побережье.

Еще мы писали о советах ГСЧС на случай сильного землетрясения. Во время стихийного бедствия не рекомендуется находиться внутри и рядом со зданиями. Пребывая в помещении стоит покинуть угловые комнаты, и расположится подальше от окон и тяжелых предметов.