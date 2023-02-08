Украинцам напомнили, как действовать при землетрясении: советы ГСЧС, которые спасут жизнь

Стихийное бедствие в любой момент может настигнуть Украину. Если это случится, то в ГСЧС советуют позабыть о панике и найти самые безопасные углы в доме.

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Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии напугало многих, и в том числе украинцев. Сейсмологи уже отметили, что такое может случиться и в Украине, поэтому в ГСЧС рассказали о том, как действовать при стихийном бедствии.

Если вдруг это случилось, и вы находитесь на 1-2 этаже здания, стоит быстро, но без паники покинуть помещение, и отойти от него на безопасное расстояние. Если вы находитесь выше, то тогда немедленно покиньте угловые комнаты, и встаньте в отверстии дверей или в углу комнаты подальше от окон и тяжелых предметов.

Можно попробовать укрыться под крепким столом возле несущих стен и колон. Не забывайте закрыть руками голову, ведь, как показывает практика, это спасает сотни жизней.

Как только первая серия подземных толчков закончится, лучше сразу покинуть помещение по возможности, но, опять-таки, без паники. Перед уходом следует закрыть водопроводные краны, а также отключить газ и электричество.

Важно не бросаться сразу к лестнице или же лифту, а дом покидать быстро, но осторожно. Ради безопасности на улице отдалитесь от высоких зданий, мостов, и линий электропередач.

Спасатели ГСЧС рекомендуют по возможности не пользоваться в этот момент автомобилем, а передвигаться пешком. Если же трагедия застала вас во время вождения, следует остановиться, открыть дверь, и оставаться в салоне до тех пор, пока не прекратятся колебания.

Как только вы убедитесь, что в безопасности сами, проверьте нет ли поблизости пострадавших, о которых стоит сообщить в соответствующие службы.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.

Также 8 февраля появились данные о том, что число погибших в Турции и Сирии возросло до 8,5 тыс. При этом общее количество пострадавших уже превышает 40 тыс. человек.