Українцям нагадали, як діяти під час землетрусу: поради ДСНС, які врятують життя

Стихійне лихо будь-якої миті може наздогнати Україну. Якщо це станеться, то в ДСНС радять забути про паніку та знайти найбезпечніші кути в будинку.

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Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії налякав багатьох, зокрема українців. Сейсмологи вже зазначили, що таке може статися і в Україні, тож у ДСНС розповіли про те, як діяти за стихійного лиха.

Якщо це сталося, і ви перебуваєте на 1-2 поверсі будівлі, варто швидко, але без паніки залишити приміщення та відійти від нього на безпечну відстань. Якщо ви перебуваєте вище, тоді негайно залиште кутові кімнати й встаньте в отворі дверей або в кутку кімнати подалі від вікон і важких предметів.

Можна спробувати сховатися під міцним столом біля тримальних стін і колон. Не забувайте затулити руками голову, адже, як показує практика, це рятує сотні життів.

Як тільки перша серія підземних поштовхів закінчиться, краще відразу залишити приміщення за можливості, але знову ж таки без паніки. Перед відходом слід закрити водопровідні крани, а також відключити газ і електрику.

Важливо не кидатися відразу до сходів або ліфта, а будинок залишати швидко, але обережно. Заради безпеки на вулиці віддаліться від високих будівель, мостів і ліній електропередач.

Рятувальники ДСНС рекомендують за можливості не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Якщо трагедія застала вас під час водіння, слід зупинитися, відчинити двері та залишатися в салоні до тих пір, поки не припиняться коливання.

Як тільки ви переконаєтеся, що в безпеці самі, перевірте, чи немає поблизу постраждалих, про яких варто повідомити відповідним службам.

Фото: прес-служба ДСНС

Нагадаємо, що 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр був поряд із великим містом Газіантеп, де проживає понад мільйон людей.

Також 8 лютого з'явилися дані про те, що кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла до 8,5 тис. Водночас загальна кількість постраждалих перевищує 40 тис. осіб.