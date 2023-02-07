За последние 48 часов в мире зафиксировали 265 землетрясений (инфографика)

Самые сильные подземные толчки были зафиксированы специалистами в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и в Индонезии.

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За последние 48 часов о всем мире было зафиксировано 265 землетрясений магнитудой более чем в 4 балла. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, самые сильные подземные толчки наблюдались в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и в Индонезии.

Самые сильные землетрясения были зафиксированы:

Турция — 7,8 по шкале Рихтера.

Остров Ява — 5,5 по шкале Рихтера.

Микронезия — 5,4 по шкале Рихтера.

Наименее мощные землетрясения за последние 48 часов были в:

Канарские острова — 1,7 по шкале Рихтера.

Пиренеи — 1,5 по шкале Рихтера.

Альпы — 0,7 по шкале Рихтера.

Согласно опубликованной информации, чаще всего землетрясения были в центральной Турции, в регионе продолжаются толчки, хотя за последние сутки они ослабли.

Всего за последние 24 часа во всем мире было зафиксировано 265 землетрясений, сила которых была не менее 4 бала по шкале Рихтера.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 6 февраля в Турции зафиксировали подземные толчки, магнитудой в 7.7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, а очаг залегал на глубине 10 километров. Первое произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (03:17 по Киеву).

В 13:24 по местному времени (12:24 по Киеву) в стране зафиксировали новые подземные толчки, магнитудой 7,7 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в центральной части Турции. В городе Диярбакыр после нового землетрясения обрушилось здание.

В Сирии, которая тоже пострадала в результате землетрясения, толчки были зафиксированы в регионах Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Агентство Reuters сообщило, что по состоянию на утро, 7 февраля, число погибших превысило 4400 человек.

Почетный научный сотрудник Британской геологической службы Роджер Муссон заявил, что из-за землетрясения в Турции и Сирии могли погибнуть десятки тысяч человек.

"Это будут тысячи, а может быть и десятки тысяч", — сказал Муссон о вчерашнем землетрясении. Он добавил, что из-за зимней холодной погоды у людей, оказавшихся под завалами, меньше шансов выжить.

Вечером, 6 февраля, президент США Джо Байден уже распорядился помочь с ликвидацией последствий бедствия на территории Турции.

7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Турецкой Республике, пострадавшей от масштабного землетрясения.