За останні 48 годин у світі зафіксували 265 землетрусів (інфографіка)

Найсильніші підземні поштовхи були зафіксовані фахівцями у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

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За останні 48 години у всьому світі було зафіксовано 265 землетрусів магнітудою більш ніж 4 бали. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними центру, найсильніші підземні поштовхи спостерігалися у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

Найсильніші землетруси були зафіксовані:

Туреччина — 7,8 за шкалою Ріхтера;

Острів Ява — 5,5 за шкалою Ріхтера;

Мікронезія — 5,4 за шкалою Ріхтера.

Найменш потужні землетруси за останні 48 годин були:

Канарські острови — 1,7 за шкалою Ріхтера;

Піренеї — 1,5 за шкалою Ріхтера;

Альпи — 0,7 за шкалою Ріхтера.

Згідно з опублікованою інформацією, найчастіше землетруси були в центральній Туреччині, в регіоні продовжуються поштовхи, хоча за останню добу вони послабшали.

Усього за останні 24 години у всьому світі було зафіксовано 265 землетрусів, сила яких була не менше 4 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 6 лютого в Туреччині зафіксували підземні поштовхи, магнітудою 7.7 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 26 км від міста Газіантеп, а осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Перший стався в районі Пазарджик у провінції Кахраманмараш на глибині 7 км о 04:17 за місцевим часом (03:17 за Києвом).

О 13:24 за місцевим часом (12:24 за Києвом) у країні зафіксували нові підземні поштовхи, магнітудою 7,7 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус стався у центральній частині Туреччини. У місті Діярбакір після нового землетрусу обвалився будинок.

У Сирії, яка також постраждала внаслідок землетрусу, поштовхи були зафіксовані в регіонах Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.

Агентство Reuters повідомило, що станом на ранок, 7 лютого, кількість загиблих перевищила 4 400 людей.

Почесний науковий співробітник Британської геологічної служби Роджер Муссон заявив, що через землетрус у Туреччині та Сирії могли загинути десятки тисяч людей.

"Це будуть тисячі, а можливо, і десятки тисяч", — сказав Мусон про вчорашній землетрус. Він додав, що через холодну зимову погоду в людей, які опинилися під завалами, менше шансів вижити.

Увечері, 6 лютого, президент США Джо Байден уже наказав допомогти з ліквідацією наслідків лиха на території Туреччини.

7 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці, яка постраждала від масштабного землетрусу.