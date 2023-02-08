Дві українські АЕС зафіксували землетрус у Туреччині: наскільки це небезпечно

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, АЕС в Україні можуть витримати землетрус потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

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Системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій зафіксували незначні підземні поштовхи через масштабний землетрус на кордоні Туреччини та Сирії, що стався 6 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі національної компанії "Енергоатом".

Президент "Енергоатому" Петро Котін зазначив, що під час проєктування українських АЕС враховувалася сейсмічна активність того чи іншого регіону та вибиралися найбезпечніші ділянки.

Дослідження сейсмічної небезпеки в Україні виконано відповідно до міжнародних рекомендацій МАГАТЕ. Переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість проводиться кожні 10 років.

Усі АЕС на території України оснащені спеціальним обладнанням для виявлення сейсмічної активності. Відстеженням стійкості ґрунту у місцях розташування атомних електростанцій займається Головний центр спеціального контролю.

Що буде з АЕС у разі землетрусу

В "Енергоатомі" зазначають, що АЕС в Україні здатні витримати землетрус потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера. Крім того, в разі фіксації землетрусу в шість балів, енергоблоки терміново зупиняються та переходять на безпечний режим.

Варто також враховувати, що західні фахівці використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування. Так, 8-9 балів нещодавнього землетрусу у Туреччині прирівнюються до 6-7 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що 7 лютого Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив про фіксацію 265 землетрусів магнітудою у понад 4 бали за останні 48 годин. Найсильніші підземні поштовхи спостерігалися у Східній та Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

Фокус також писав про те, 6 лютого сейсмолог Олександр Кендзера попередив про можливий сильний землетрус у Києві та окупованому Кримі. Фахівець нагадав, що у 1927 році на Кримському півострові стався землетрус, який зруйнував майже всі будівлі на узбережжі.

Ще ми писали про поради ДСНС на випадок сильного землетрусу. Під час стихійного лиха не рекомендується перебувати всередині та поряд із будинками. Перебуваючи в приміщенні, варто залишити кутові кімнати, і розташуватися якомога далі від вікон і важких предметів.