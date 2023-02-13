У Румунії стався потужний землетрус 5,2 бала

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 16,5 км неподалік від міста з населенням близько 100 тисяч людей.

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У понеділок, 13 лютого, на південному заході Румунії було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2 бала. Про це свідчать дані Румунського національного інституту геофізики.

За даними вчених, епіцентр землетрусу був за 14 км на північний захід від міста Тиргу Жіу, населення якого становить близько 97,1 тис. осіб. Сила землетрусу склала 5,2 бала, він стався на глибині 16,5 км о 16:68 за місцевим часом (збігається з київським). Повторні поштовхи потужністю 3 бали сталися через 20 хвилин на глибині 15 км.

[ + – ] Землетрус у Румунії

Інформації про руйнування та постраждалих унаслідок катаклізму на момент публікації не надходило.

[ + – ] Землетрус у Румунії

Водночас, за останніми даними, під час землетрусів на території Туреччини загинули 31 643 особи. Влада ухвалила рішення знести місто Нурдагі на півдні країни, оскільки воно не підлягає відновленню.

Також ми писали про те, як у Туреччині продовжують знаходити живих людей під завалами внаслідок землетрусу. Так, наприклад, 4-річна дівчинка на ім'я Мірай вижила після 178 годин під уламками будинку.

Крім того, Фокус повідомляв, як під час землетрусу в Туреччині вистояло єдине місто в провінції Хатай.