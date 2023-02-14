У Румунії стався новий сильний землетрус: що відомо (фото)

Відомо, що це другі підземні поштовхи за останні 48 годин. Дані сейсмологів показують — землетрус був силою 5,7 бала. Його епіцентр знаходився всього за 9 км від міста Тиргу-Жіу, населення якого становить близько 100 000 осіб.

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У вівторок, 14 лютого на півдні-заході Румунії знову стався землетрус, магнітуда якого склала 5,7 бала. Він виявився ще сильнішим, ніж той, що був напередодні. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.

"14 лютого 2023 року о 15:16:57 (за румунським часом) в Олтенії, провінції Валахія, на глибині 40 км стався помірний землетрус із магнітудою EWS 5,7", — йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився всього за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, населення якого трохи менш як 100 тисяч людей.

[ + – ] Карта підземних поштовхів Фото: EMSC-CSEM [ + – ] Карта підземних поштовхів Фото: EMSC-CSEM

Інформації про жертви та руйнування на момент публікації не надходило з боку румунської влади.

Цілком ймовірно, що поштовхи могли відчути на собі і мешканці сусідніх країн. Зокрема й мешканці України. На карті продемонстровані зони, куди досягала сила землетрусу.

[ + – ] Карта підземних поштовхів Фото: EMSC-CSEM

Нагадаємо, що у понеділок, 13 лютого, на південному заході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала. Внаслідок інциденту повідомлень про постраждалих не надходило.

Водночас він виявився набагато слабшим, ніж землетруси в цьому ж місці 14 лютого. Тоді магнітуда становила 5,2 бала, а трапився він на глибині 16,5 км, про що повідомляв Румунський національний інститут геофізики.

За останніми даними від 13 лютого, під час землетрусів на території Туреччини загинули 31 643 особи. Влада прийняла рішення знести місто Нурдаги на півдні країни, оскільки воно не підлягає відновленню.