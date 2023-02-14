Землетрус у Туреччині: під завалами загинули 5 українців, — МЗС

Наразі посольство України у Туреччині готує документи для репатріації на батьківщину тіл загиблих громадян. Також готується евакуація постраждалих.

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Україна направила додаткову групу консулів до зони стихійного лиха на півдні Туреччини для координації пошуку зниклих громадян України, а також для забезпечення допомоги постраждалим. Окрім цього, дипломати мають забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 людина госпіталізована, її стан стабільний", — повідомив Ніколенко.

Він також заявив, що вже відомо про п'ятьох загиблих громадян України внаслідок катаклізму.

"На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих. Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян", — повідомив речник українського МЗС.

Раніше Фокус повідомляв, що у Туреччині в провінції Хатай у місті Антак’я внаслідок масштабного землетрусу загинула родина з України — мешканка Запоріжжя Юлія Петрова із синами 5 та 10 років.

Також ми інформували, що під час нещодавнього масштабного землетрусу в Туреччині в провінції Хатай, яка зазнала чи не найбільших руйнувань, вціліло лише єдине місто — Ерзін.

Фокус раніше повідомляв, що у вівторок, 14 лютого, на півдні-заході Румунії знову стався землетрус, магнітуда якого склала 5,7 бала. Він виявився ще сильнішим, ніж той, що був напередодні.