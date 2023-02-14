Українка з малолітніми синами загинула під завалами у Туреччині

Жінка з дітьми кілька місяців тому поїхала до родичів у Туреччині, втікаючи від війни в Україні. Синам було 5 і 10 років.

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У Туреччині у провінції Хатай у місті Антак'я внаслідок масштабного землетрусу загинула родина з України — жителька Запоріжжя Юлія Петрова із синами 5 і 10 років. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова батька Юлії Сергія Петрова.

"З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", — розповів чоловік.

За словами рідних, Юлія Петрова та її двоє синів Захар та Макар кілька місяців тому переїхали до родичів у місто Антак'я провінції Хатай. Чоловік Юлії — військовослужбовець, він отримав поранення і зараз перебуває у шпиталі у Запоріжжі.

Востаннє Сергій Петров говорив з донькою ввечері 5 лютого, а вже 6 лютого о 4 ранку стався землетрус. Українка з дітьми проживала у багатоповерховому будинку, і він вщент зруйнований.

Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули понад 37 тис. людей. Втім, ця цифра поки не остаточна, повідомила британська радіостанція ВВС 13 лютого з посиланням на дані ООН. У турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомили, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинули понад 31,6 тис. людей. На північному заході Сирії загинуло 5 714 людей, підрахували в ООН.

Також Фокус писав, що в провінції Хатай, яка найбільше постраждала від землетрусу, вціліло єдине місто - Ерзін. Там не зафіксували ані загиблих, ані поранених. Цей феномен пояснили тим, що міська влада не дозволяла будівництво самобудов і ретельно перевіряла будівельні норми.